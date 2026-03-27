Jalna News: जिल्ह्यात ४६  टक्के उपयुक्त पाणीसाठा; यंदा पुरेसा असल्याने जलसाठा टंचाईचे संकट भेडसावणार नाही.

जालना: जिल्ह्यातील सात मध्यम आणि साठ लघु प्रकल्पांतील पाणीसाठ्यामध्ये मागील सहा दिवसांत तीन टक्क्यांनी घट झाली आहे. सध्या जिल्ह्यात ४६.७७ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यासाठी हा पाणीसाठा पुरेसा असल्याने यंदा पाणी टंचाईचे संकट भेडसावणार नसल्याचे चित्र आहे..जिल्ह्यातील मोठ्या शहरांसह शेकडो गावांना मध्यम प्रकल्पांमधून पाणीपुरवठा केला जातो. तसेच अनेक गावांच्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांच्या विहिरी या मध्यम प्रकल्पांच्या पाणलोट क्षेत्रात आहेत. त्यामुळे मध्यम प्रकल्पांमध्ये मुबलक पाणीसाठा असल्याने उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची झळ कमी बसते. जिल्ह्यात गतवर्षी जोरदार पाऊस झाल्याने सातही मध्यम प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरले. आजघडीला सात मध्यम प्रकल्पांमध्ये तब्बल ५७.८२ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे..यामध्ये एका मध्यम प्रकल्पामध्ये २५ टक्क्यांपर्यंत, दोन मध्यम प्रकल्पात २५ ते ५० टक्क्यांपर्यंत, तीन मध्यम प्रकल्पांमध्ये ५१ ते ७५ टक्के आणि एका मध्यम प्रकल्पांमध्ये ७६ टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणीसाठा आहे. जिल्ह्यातील ६० लघु प्रकल्पांमध्ये सध्या ४३.३० टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे..यापैकी पाच लघु प्रकल्पांची पाणीपातळी जोत्याखाली गेली आहे. सहा लघु प्रकल्पांमध्ये २५ टक्क्यांपर्यंत, २५ प्रकल्पांमध्ये २६ ते ५० टक्के, १९ लघु प्रकल्पांमध्ये ५१ ते ७५ टक्के, तर पाच लघु प्रकल्पांमध्ये ७६ टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणीसाठा आहे. त्यामुळे यंदा उन्हाळ्यात जिल्ह्यात पाणी टंचाईच्या समस्या अधिक भेडसावणार नसल्याचे सुखद चित्र आहे..दरम्यान, जिल्ह्यातील मध्यम व लघु प्रकल्पांमध्ये सध्या मुबलक पाणीसाठा असल्याने पाणी टंचाईचा प्रश्न सध्या निर्माण झालेला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात प्रशासनाला सध्याच्या परिस्थितीमध्ये एकही टॅंकर सुरू करण्याची गरज पडलेली नाही..मध्यम प्रकल्पाची पाणीपातळीमध्यम प्रकल्प पाण्याची टक्केवारीकल्याण गिरजा (ता.जालना) ६८.०५ टक्केकल्याण मध्यम (ता.जालना) ७४.८८ टक्केअपर दुधना (ता.बदनापूर) ५८.०६ टक्केजुई मध्यम (ता.भोकरदन) ३२.९२ टक्केधामना मध्यम (ता.भोकरदन) ३९.८३ टक्केजिवरेखा मध्यम (ता.जाफराबाद) २२.४९ टक्केगल्हाटी मध्यम (ता. अंबड) ६८.९७ टक्केएकूण ५७.८१ टक्के.