Jalna News : वर्षभरात ३५५ जणांचा अपघातात झाला मृत्यू

जालना - जिल्ह्यात दिवसेंदिवस अपघातांच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. मागील वर्षभरात तब्बल ७५६ अपघात झाले आहेत. या अपघातांमध्ये तब्बल ३५५ जणांचा जीव गेला आहे. त्यामुळे अपघात स्पॉट शोधून त्यावर उपाययोजना करण्याचे प्रशासनासमोर आव्हान उभे राहिले आहे..जिल्हाधिकारी कार्यालयात बुधवारी (ता. चार) जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक झाली. या बैठकीता यासंदर्भात चर्चा झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी चंद्रमोहन चिंतल, बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता स्मिता पवार, पोलिस उपअधीक्षक रवींद्र निकाळजे यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते..जिल्ह्यासह शहरात अपघातस्थळ शोधून येथे तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी श्रीमती मित्तल यांनी दिले. अपघात स्पॉटवर आवश्यक सूचक व चेतावणी फलक त्वरित बसवावे. याशिवाय, शहरासह जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या अपघातप्रवण ठिकाणी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित आयटीएमएस-इंटिग्रेटेड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीमअंतर्गत गॅन्ट्री प्रणाली कार्यान्वित करा..या प्रणालीद्वारे विना हेल्मेट वाहन चालवणे, सीट बेल्ट न लावणे, वेगमर्यादा ओलांडणे तसेच सिग्नल तोडणे यांसारखे वाहतूक नियमभंग करणाऱ्यांवर स्वयंचलित ई-चलान प्रणालीद्वारे दंडात्मक कारवाई करा, असे निर्देशही त्यांनी दिले. दरम्यान, २०२५ मध्ये जिल्ह्यात एकूण ७५६ रस्ते अपघात घडले असून, त्यापैकी ३१८ अपघात जीवघेणे ठरले आहेत. या अपघातांमध्ये ३५५ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे अपघात रोखण्यासाठी रस्ता सुरक्षा समितीला आता ठोस उपायोजना कराव्या लागणार आहेत.