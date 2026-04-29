Jamgaon News: डीजेच्या आवाजाने घाबरून पळालेल्या 27 बकऱ्या मॉर्निंग वॉककरांनी शोधून मालकाकडे सुपूर्द

कायगाव: "माणुसकी अजून जिवंत आहे" याचा प्रत्यय देणारी हृदयस्पर्शी घटना गंगापूर तालुक्यातील जामगाव येथे घडली आहे. सणासुदीच्या गडबडीत हरवलेल्या आणि तब्बल अडीच ते तीन लाख रुपये किमतीच्या 27 बकऱ्या मॉर्निंग वॉकला जाणाऱ्या नागरिकांनी दिवसभर सांभाळून मूळ मालकाच्या स्वाधीन केल्या..नेमकं काय घडलं?मंगळवारी ता.27 एप्रिलच्या रात्री साडे दहा ला कायगाव येथील शेतकरी *सिताराम जीवाजी नजन* यांच्या शेडमधील 29 बकऱ्या पैकी दोन बाबद बकऱ्या बांधलेल्या होत्या,तर 27 मोकळ्या बकऱ्या शेजारी सुरू असलेल्या हळदीच्या कार्यक्रमातील डीजेच्या मोठ्या आवाजामुळे घाबरून पळून गेल्या. रात्री उशिरापर्यंत नजन यांनी कायगाव व भेंडाळा परिसरात शोध घेतला, पण बकऱ्यांचा पत्ता लागला नाही.त्यांनी गंगापूर पोलीस स्टेशनला जाऊन नोंद दिली..मॉर्निंग वॉक ठरला 'देवदूत'बुधवारी ता.28 एप्रिल रोजी पहाटे 5:30 वाजता मॉर्निंग वॉकला गेलेल्या जामगावच्या नागरिकांना बोजवारे वस्तीजवळ बकऱ्यांचा कळप भटकताना दिसला. मागे कोणीही नसल्याचे पाहून *सुनील ठाकूर, सुनील बोराटे, डॉ. गोरख तुपलोंढे, सुभाष माने, भगवान ठवाळ,संजय तागड, किरण दांडगे, डॉ. तागड, संजय तुपलोंढे, सचिन काळे, लखन शेळके, दत्तात्रय रोडगे, अशोक तागड व धनू काळे यांनी तत्काळ पुढाकार घेतला.सर्वांनी मिळून बकऱ्या हाकलत जामगावात आणल्या आणि *किरण दांडगे यांच्या शेडमध्ये* दिवसभर सुरक्षित ठेवल्या. दरम्यान, व्हॉट्सॲप ग्रुप, फोन कॉल करून मालकाचा शोध सुरू केला..भावूक झाले नजन, मानले आभारचौकशीअंती बकऱ्या कायगावच्या सिताराम नजन यांच्या असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यांना तातडीने बोलावून ओळख पटवून सर्व 27 बकऱ्या परत करण्यात आल्या."या बकऱ्याच माझ्या उपजीविकेचा आधार आहेत. त्या हरवल्या तेव्हा पायाखालची जमीन सरकली होती. जामगावच्या लोकांनी देवासारखी मदत केली," असे सांगताना सिताराम नजन भावूक झाले..सर्वत्र होतंय कौतुकएका रात्रीत 3 लाखांचे नुकसान टळल्याने परिसरात जामगावच्या नागरिकांच्या प्रामाणिकपणाचे आणि सामाजिक बांधिलकीचे कौतुक होत आहे..पोलिसांचे आवाहनगंगापूर पोलिसांनी नागरिकांच्या सतर्कतेचे कौतुक केले असून, सणासुदीच्या काळात डीजेचा आवाज मर्यादित ठेवावा, जेणेकरून मुक्या जनावरांना त्रास होणार नाही, असे आवाहन केले आहे.