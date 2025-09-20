Washi News : जनकापूर ग्रामस्थाचे मांजरा नदीपात्रात दिवसभर जलसमाधी आंदोलन

वाशी - तालुक्यातील पारगाव जनकापूर गावाला जोडणाऱ्या रस्त्यावरील पूल महिनाभरापासुन खचलेला असल्याने वाहतूक बंद पडुन प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांना, ग्रामस्थांना तारेवरची कसरत करत पायी चालुन पारगाव येथे विविध कामासाह शाळेसाठी यावे लागत असल्याने वैतागलेल्या ग्रामस्थांनी रस्त्याच्या कामासाठी प्रशासनाला निवेदन देऊन जलसमाधी आंदोलनाचा ईशारा दिला होता..त्यानुसार ग्रामस्थानी मांजरा नदीपाञात शनिवार (ता. २०) रोजी सकाळी दहा वाजता जलसमाधी आंदोलन सुरु केले. सायंकाळी सात वाजेपर्यत हे आंदोलन सुरुच होते. यानतंर तहसिलदार प्रकाश म्हेञे यांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर व अंदोलक व जिल्हाधिकारी यांचे फोनव्दारे संपर्क करुन दिल्यानंतर ग्रामस्थानी नदी पाञाबाहेर येऊन आंदोलन मागे घेतले..सकाळी जलसमाधी आंदोलन सुरु झाल्यानंतर नायब तहसीलदार रामकिशन साबळे, बांधकाम विभागाचे अधिकारी पाईकराव, मंडळ अधिकारी सचिन पवार, ग्राम महसूल अधिकारी किशोर उंदरे, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल राजू लाटे, सय्यद आदीं हजर असलेल्या सर्वानीच आंदोलकांना नदी पाञाबाहेर येण्याची विनंती केली..माञ आंदोलक आपल्या भुमिकेवर ठाम राहिल्याने आंदोलन सायंकाळपर्यत सुरुच होते. दरम्यान आंदोलनस्थळी दिवसभरात एकही वरिष्ठ अधिकारी, नेते मंडळी फिरकले नसल्याने ग्रामस्थामधुन मोठा संताप व्यक्त करण्यात आला.जलसमाधी आंदोलनाचे काही दिवसापुर्वी निवेदन देऊनही आंदोलनस्थळी आंदोलकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही प्रशासनाकडुन कुठल्याच उपाय योजनाचे नियोजन केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर पारगाव, जनकापुर व परिसरातील नागरिकांनी मोठी नाराजी व्यक्त करुन अनुचित प्रकार घडु नये यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनकडून लाईफ जॅकेट परिधान केलेले कर्मचारी तसेच नदी पाञात वाहात असलेले मोठ्या प्रमाणातील पाण्याचा विचार करुन घटनास्थळी एक बोट ठेवण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले..आ. तानाजी सावंत, माजी आ. राहुल मोटे यांनी फोनव्दारे संपर्क करुन पुढच्या होणा-या डी.पी.डी.सी.बैठकीत या कामासाठी निधी उपलब्ध करून काम मार्गी लावण्याचे आश्वासन आंदोलकाना दिले.मात्र आंदोलनकर्त्यांनी लेखी अश्वांसन दिल्या शिवाय आपण माघार घेणार नसल्याची भूमिका घेतल्याने स्थानिक पदाधिकारी व अधिकारीही दिवसभर हतबल झाल्याचे पहावयास मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.