PM Modi: पंतप्रधान मोदींच्या पत्नी परळीत, धनंजय मुंडेंनी केलं स्वागत; मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात

Prime Minister Narendra Modi’s wife visits Parli Vaijnath Jyotirlinga: माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी जशोदाबेन मोदी यांचे परळीमध्ये स्वागत केलं. यावेळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला होता.
सकाळ वृत्तसेवा
नितीन चव्हाण

बीड: जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पत्नी जशोदाबेन मोदी आणि पंतप्रधानांचे बंधू अशोक मोदी यांनी मंगळवारी तीर्थक्षेत्र परळी येथील पंचम ज्योतिर्लिंग प्रभू वैद्यनाथांच्या मंदिरात दर्शनासाठी भेट दिली. अतिशय साध्या वेशभूषेत आणि भक्तिमय वातावरणात त्यांनी प्रभू वैद्यनाथांची विधीवत पूजा आणि आरती केली.

Narendra Modi
Beed
Dhananjay Munde
Parli

