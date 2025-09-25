Sindphana River: तलाव फुटल्याने सिंदफणा नदीला महापुर; हजारो हेक्टर शेतीसह मोठे नुकसान, शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी

शिरूरकासार : तालुक्यातील जाटनांदूर येथे सिंदफणा नदीवरील जलसंधारण विभागाने उभारलेला पाझर तलाव फुटल्याने भीषण महापुराची स्थिती निर्माण झाली आहे. दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे काल मध्यरात्री हा तलाव फुटला आणि त्याचे पाणी थेट सिंदफणा नदीच्या पात्रात आल्याने नदीला महापुर आला. या पुरामुळे जवळपास २० गावांतील शेतीसह हजारो हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे..जाटनांदूर येथे १९९६ साली जलसंधारण विभागाकडून पाझर तलाव बांधण्यात आला होता. त्याला आता २९ वर्षे पूर्ण झाली असतानाही संबंधित विभागाकडून योग्य देखभाल व डागडुजी करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे तलाव जिर्ण अवस्थेत पोहोचला होता. दरवर्षी आवश्यक असलेली दुरुस्ती करण्यात आली नाही. अखेर अतिवृष्टीमुळे झालेल्या प्रचंड पाण्याच्या ताणाने तलाव फुटून मोठा महापूर आला..Heavy Rain Latur : तेरणा नदीला पूर, रस्ते बंद अनेक, गावांचा संपर्क तुटला, राज्य मार्ग बंद; कोकळगाव, लिंबाळा बंधऱ्यावरून पाणी पडले.या पुरामुळे जाटनांदूर, चौऊरवाडी, सव्वसवाडी, वडळी, गोमळवाडा, रूपूर, कोळवाडी, ब्रम्हनाथ येळंब, झापेवाडी, नांदेवाली, राळेसांगवी, निमगाव मायंबा, माळेवाडी, हाजीपूर, गाजीपूर, शिरापूर, मार्केडवाडी यांसह अनेक गावांमध्ये पाणी शिरले. कापूस, तुर, सोयाबीन, ऊस, उडीद, मका, बाजरी यांसह हंगामी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. तसेच घरांची पडझड, पशुधनाची हानी, घरातील संसारोपयोगी साहित्य, रोकड व दागदागिने वाहून गेले आहेत. गावांबरोबरच बाजारपेठेतही पाणी शिरल्याने व्यापाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे..या आपत्तीमुळे शेतकरी व ग्रामस्थ हतबल झाले असून फुटलेल्या तलावाबाबत संबंधित विभागीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून चौकशी होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..शिरूरकासार तालुक्यातील जाटनांदूर जवळील जलसंधारण विभागाकडून तलाव करण्यात आला होता तो फुटला आसल्याने त्या तलावाची पाहाणी करण्यात आली असून त्याचा अहवाल वरिष्ठांना सादर करण्यात येणार आहे,आभिषेक अक्कनवड जलसंधारण विभाग पाटोदा.Bhoom Heavy Rain : साबळेवाडी येथील पाझर तलाव फुटल्याने भोनगिरी येथील शेतकऱ्यांचे नुकसान.शिरूरकासार तालुक्यात गाव तलाव,पाझर तलाव सह छोटे मोठे प्रकल्प प्रत्यक गावात करण्यात आले आहेत. त्या नंतर १० ते २० वर्षांपासून त्या कडे त्या कडे देखभाल करण्यात आले नाही सबंधित विभागाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे त्या मुळेच पाऊस काळात ते फुटून नधीला पुर येतात त्याची सबंधित विभागा जबाबदार धरून कठोर कारवाई करण्यात यावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.