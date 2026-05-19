Jal Samadhi Protest: जायकवाडी धरण फुगवट्याने शेती उद्ध्वस्त; भरपाईअभावी अंमळनेर-लखमापूर शेतकऱ्यांचे जलसमाधी आंदोलनानंतर आमरण उपोषण

कायगाव : जायकवाडी धरणाच्या फुगवट्यामुळे अंमळनेर व लखमापूर (ता. गंगापूर) परिसरातील शेतीचे गेल्या वीस वर्षांपासून मोठे नुकसान होत असून, भरपाई व संपादनाबाबत प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने मिळत असल्याचा आरोप करत संतप्त शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता. १८) अंमळनेर शिवारात गोदावरी पात्रात जलसमाधी आंदोलन छेडले. प्रशासनाच्या विनंतीनंतर रात्री साडेनऊ वाजता जलसमाधी आंदोलन मागे घेऊन शेतकऱ्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे..जायकवाडी प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनांवर समाधान न झाल्याने रात्री नऊ वाजता गंगापूर पोलिसांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतले. नंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी पुन्हा आमरण उपोषण सुरू केले. मंगळवारी (ता. १९) दिवसभर कडक उन्हात उपोषण सुरू होते.."आश्वासन नको, कृती हवी"फुगवट्यामुळे उभ्या पिकांचे शंभर टक्के नुकसान होत असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. गेल्या पाच वर्षांत अनेक आंदोलने करूनही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. यापूर्वी दोन ते तीन महिन्यांत भरपाई, संयुक्त मोजणी व सुधारित अहवाल देण्याची लेखी आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही न झाल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. जलसंपदा विभाग आणि भूमी अभिलेख विभाग एकमेकांकडे जबाबदारी ढकलत असल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. संपादनाची कागदपत्रे, हद्दीच्या खुणा व नुकसान भरपाईबाबत अधिकाऱ्यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे..आमरण उपोषणावर ठाम"आता आश्वासन नको, प्रत्यक्ष कृती हवी," असा ठाम पवित्रा घेत समद पठाण, बालचंद पंडित, इसाभाई पठाण, कडूबाबा पठाण, जनार्धन मिसाळ, राधेश्याम कोल्हे, विक्रम पंडित, भाऊसाहेब पंडित, गणेश मिसाळ, किरण साळवे, शिवाजी दरगुडे आदी शेतकरी उपोषणास बसले आहेत..पाठिंबा वाढलाया आंदोलनास आरपीआय आठवले गटाचे गंगापूर तालुकाध्यक्ष बाबासाहेब भरपुरे, वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष रूपचंद गाडेकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राजुभाई पठाण, समद शेख, अमोल वायसळ यांच्यासह अमळनेर ग्रामस्थांनी पाठिंबा दिला आहे.दरम्यान, पोलीस उपनिरीक्षक संतोष झोरे, मनोज नवले, पाटबंधारे विभागाचे कर्मचारी यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन आंदोलकांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली.भेंडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे आरोग्य सेवक बापूराव कापसे,प्रसाद पाटील,समुदाय आरोग्य अधिकारी शिल्पा लोंढे यांनी आंदोलकांची आरोग्य तपासणी केली.