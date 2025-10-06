Shocking News: हृदयद्रावक घटना ! पुराने हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावला; शेतकऱ्याने दुसऱ्याच दिवशी जीवन संपवले

जायकवाडी धरणातुन गोदावरी अतिरिक्त पाणी सोडण्यात आल्याने गोदावरी नदीकाठी असलेली शेतजमीन पुराच्या पाण्यात गेली. हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावुन गेला. यामुळे निराश झालेल्या शेतकऱ्याने दुसऱ्याच दिवशी जीवन संपविल्याची हृदयद्रावक घटना छत्रपती संभाजीनगरमधील पैठण तालुक्यात घडली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पैठण तालुक्यातील टाकळी-अंबड येथिल गट क्र.२८७ मधे तुकाराम सखाराम शिंदे ( वय ३६) यांना वडिलोपार्जित दीड एकर शेत जमीन आहे.ते पारंपारीक पद्धतीने शेतीवर आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते परंतु गेल्या काही दिवसापुर्वी अतिवृष्टीमुळे जायकवाडी धरणातुन गोदावरी नदी ला अतिरिक्त पाणी सोडण्यात आल्याने नदीकाठी असलेली शेतजमीन पुराच्या पाण्यात गेल्याने हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. .तेव्हापासून तुकाराम हे चिंताग्रस्त होते. मित्रांकडे व घरच्या लोकांकडे याबाबत बोलत होते की खर्च केलेले पीक पदरात पडायच्या आत सगळे पाण्यात गेले, आता लोकांकडुन उधार उसनवारी करुन घेतलेले पैसे फेडायचे कसे या विवंचनेतून त्यांना नैराश्य आले होते.. शनिवार ४ ऑक्टोबर रोजी पत्नी, मुले झोपेत असतांना पहाटे घराबाहेर जाउन विषारी औषध प्राशन करुन परत घरी आले. पत्नीला झोपेतुन उठवत मी औषध पिलो असल्याचे सांगताच घरातील नातेवाईकांनी तात्काळ पैठण येथिल शासकिय रुग्नालयात हलविले. तेथे प्राथमिक उपचार करुन डॉक्टरांनी संभाजीनगर येथे हलविले होते. उपचारादम्यान निधन झाल्याने उत्तरीय तपासणी करुन मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..FAQs प्रश्न 1: तुकाराम शिंदे यांनी जीवन का संपवले ? ➡️ पिक पुरात गेल्याने आणि कर्जाचा ताण वाढल्याने त्यांनी नैराश्याच्या अवस्थेत आत्महत्या केली.प्रश्न 2: ही घटना कुठे घडली? ➡️ छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील टाकळी-अंबड गावात.प्रश्न 3: शेतीचे नुकसान कशामुळे झाले? ➡️ जायकवाडी धरणातून सोडलेल्या अतिरिक्त पाण्यामुळे गोदावरी नदीला पूर आला आणि शेती बुडाली.प्रश्न 4: मृत शेतकऱ्याचे वय किती होते? ➡️ तुकाराम शिंदे वय ३६ वर्षे होते.प्रश्न 5: उपचार कुठे करण्यात आले? ➡️ सुरुवातीला पैठण शासकीय रुग्णालयात आणि नंतर संभाजीनगर येथे हलविण्यात आले.प्रश्न 6: घटनेनंतर परिसरात काय प्रतिक्रिया आहे? ➡️ गावात आणि परिसरात हळहळ व दुःख व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.