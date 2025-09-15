Jayakwadi Dam: पैठण व माजलगाव तालुके धोक्याच्या छायेत; धरणांतून मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडल्याने गोदाकाठची गावं संकटात

टाकरवण : जायकवाडी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात आणि पैठण तालुक्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे धरणात प्रचंड पाण्याची आवक झाली आहे. परिणामी, रविवारी (१४ सप्टेंबर) पहाटे सर्व २७ दरवाजे उघडून तब्बल १,१३,१८४ क्युसेक पाणी गोदावरी नदीत सोडण्यात आले..यामुळे गोदावरी दुथडी भरून वाहत असून, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. ही परिस्थिती कायम राहिल्यास पुराचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे..१८ वर्षांनंतर पुनर्वसनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवरमाजलगाव तालुक्यातील २५ गावांना पुराचा संभाव्य धोका निर्माण झाला आहे. २००६ मध्ये याच भागात जायकवाडी व माजलगाव धरणांमधून पाणी सोडल्यामुळे गंभीर पुरस्थिती निर्माण झाली होती. नागरिकांचे संसार उघड्यावर आले होते, शाळा-महाविद्यालयांत तात्पुरत्या वसतिगृहे उभारावी लागली होती. .त्यावेळी दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी गोदाकाठच्या गावांसाठी पुनर्वसनाची मागणी करत गोदापरिक्रमा करून या गावांना भेटी दिल्या होत्या. काही हालचाली सुरू झाल्या, मात्र त्यानंतर १८ वर्षांत हा मुद्दा थंड बस्त्यात गेला. आज पुन्हा तशीच स्थिती निर्माण होत असून, पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. प्रशासन या दिशेने काही पावले उचलेल का, असा प्रश्न विचारला जात आहे..गोदाकाठची ही गावे सजग...पुराच्या पार्श्वभूमीवर माजलगाव तालुक्यातील रिधोरी, कवडगावथडी, गव्हाणथडी, डुब्बाथडी, हिवरा, सादोळा, पुरुषोत्तमपुरी, महातपुरी, जायकोचीवाडी, मंजरथ, सांडस चिंचोली, सरवर पिंपळगाव, आबेगाव, छत्रबोरगाव, गंगामसला, सोन्नाथडी, सुरुमगाव, लिमगाव, गुंजथडी आदी गावे सतर्क झाली आहेत..Khadakwasla Dam : खडकवासल्यातून ४४ दिवसांत १२.६२ ‘टीएमसी’चा विसर्ग.शेकडो हेक्टर शेतीचे नुकसानपुराच्या पाण्याने गोदाकाठच्या अनेक गावांत शेतजमिनी जलमय झाल्या असून, सोयाबीन, कापूस, ऊस यांसारखी पिके पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत. गव्हाणथडी, डुब्बाथडी, कवडगावथडी या गावांतील अनेक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.दत्तात्रय पाटेकर यांचे सर्व पीक पाण्याखाली गेले असून चंद्रशेखर चौरे यांच्यासह अनेकांची जनावरे आणि गोठे पाण्याने वेढले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.