Jayakwadi Dam: 'जायकवाडी धरणातून अडीच लाख क्युसेक विसर्ग'; गोदावरीकाठच्या नागरिकांसाठी आजची रात्र वैऱ्याची

-पांडुरंग उगले माजलगाव: धरणाच्या पाणलोटक्षेत्रात होत असलेल्या अतिवृष्टीमुळे पैठणच्या जायकवाडी धरणाचे सर्वच दरवाजे उघडण्यात आलेत. रविवारी (ता. २८) रात्रीपर्यंत अडीच लाख क्युसेस वेगाने पाणी नदीपात्रात सोडल्याने नदीकाठच्या गावांना पुराचा धोका निर्माण झाला आहे. सावधगिरी म्हणून काही गावातील लोकांना स्थलांतर करण्याचे आवाहन उपविभागीय अधिकारी गौरव इंगोले यांनी केले..दोन दिवसापासून मराठवाड्यात होत असलेल्या अतिवृष्टीमुळे पैठणच्या जायकवाडी धरणात मोठ्याप्रमाणात पाण्याची आवक वाढली आहे. रविवारी रात्रीपर्यंत नदीपात्रात अडीच लाख क्युसेस वेगाने पाणी सोडण्यात आले असून रात्रभरात आणखी पाणी सोडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली. यामुळे माजलगाव तालुक्यातील गोदावरी नदीकाठच्या ३२ गावांना पुराचा धोका निर्माण होऊ शकतो. .महसूल प्रशासनातर्फे उपविभागीय अधिकारी गौरव इंगोले, तहसीलदार संतोष रुईकर, ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरक्षक बालक कोळी हे गोदाकाठच्या गावांना भेटी देऊन नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या सूचन देत आहेत. पाण्याचा विसर्ग वाढण्याचा अंदाज असल्याने गोदाकाठच्या संवेदनशील गावातील नागरिकांना स्थलांतर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या गावातील नागरिकांसाठी राहण्याची सोय प्रशासनामार्फत करण्यात आली असून नागरिकांनी स्थलांतरित होण्याचे आवाहन गौरव इंगोले यांनी आवाहन केले आहे..या गावातील लोकांची; इथे केली सोय..सरवर पिंपळगाव, अडोळा, सुरुमगाव, छत्र बोरगाव, आबेगाव, गंगामासला, शुक्लतीर्थ लिमगाव, सोन्नाथडी, गुंजथडी, पिंप्री खुर्द, मोगरा, खतगव्हाण येथील लोकांसाठी खरात आडगाव येथील जिल्हा परिषद शाळा, रवींद्रनाथ टागोर विद्यालय, आणि गंगामासला येथील मोरेश्वर विद्यालय, सनफिस इंग्लिस स्कूल तसेच गव्हाणथडी, हिवरा येथील नागरिकांसाठी राजेगाव येथील सरस्वती विद्यालय, काळेगावथडी, डूब्बाथडी या लोकांसाठी वाघोरा येथील मंगलकार्यालय, रीधोरी, शेलगावथडी, कवडगावथडीसाठी जिल्हा परिषद शाळा टाकरवन, रामनगर येथील शाळा या ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था केली असल्याचे उपविभागीय अधिकारी गौरव इंगोले यांनी सांगितले.