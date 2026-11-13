Marathwada Drought Relief : भीषण दुष्काळात बळीराजाच्या चेहऱ्यावर हसू! 'या' मोठ्या धरणातून दोन्ही कालव्यांत पाणी सोडले, रब्बी पिकांना मिळणार जीवदान!

छत्रपती संभाजीनगर : यंदा पावसाने दडी मारल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र भीषण दुष्काळाच्या खाईत लोटला गेला आहे. राज्य सरकारने ३०५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला असून मराठवाड्यात तर पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. अशा संकटकाळात मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. जायकवाडी प्रकल्पातून डाव्या आणि उजव्या कालव्यात रब्बी हंगामासाठी पाण्याचे पहिले आवर्तन सोडण्यात आले असून, हे पाणी आता परभणी जिल्ह्यात दाखल झाले आहे. या पाण्यामुळे बळीराजाच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हसू फुलले आहे..Ramayana Box Office : अवघ्या ८ दिवसांत बॉक्स ऑफिसवर इतिहास! 'रामायण'ची १००० कोटींच्या क्लबमध्ये दणदणीत एन्ट्री; आतापर्यंतच्या सर्व चित्रपटांची यादी पाहा!.हजारो हेक्टरवरील रब्बी पिकांना मिळणार संजीवनीपावसाअभावी मराठवाड्यातील खरीप हंगामातील ज्वारी आणि सोयाबीन ही मुख्य पिके हातची गेल्याची परिस्थिती आहे. विहिरी, पाझर तलाव आणि लघु प्रकल्पांनी तळ गाठल्याने रब्बी हंगामाची पेरणी कशी करायची, असा पेच शेतकऱ्यांसमोर होता.जायकवाडी धरणातून सोडलेल्या या पहिल्या आवर्तनामुळे हजारो हेक्टरवरील रब्बी पिकांना (गहू, हरभरा, रब्बी ज्वारी) वेळेवर सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे.यंदा पाण्याचे नियोजन करताना 'टेल टू हेड' (Tail to Head) म्हणजेच शेवटच्या भागापासून सुरुवातीच्या भागापर्यंत या पद्धतीने पाणीवाटप केले जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..Global Indian CEOs : जगातील २०० दिग्गज कंपन्यांच्या तिजोरीची चावी भारतीयांच्या हाती! 'या' २३६ जणांचे वर्चस्व, महाराष्ट्र देशात अव्वल!.नदी-नाल्यांसह जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सुटणार!जायकवाडी प्रकल्पातील सध्याचा ६९.७४ टक्के पाणीसाठा लक्षात घेऊन रब्बी हंगामासाठी एकूण तीन आवर्तने देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यातील हे पहिले आवर्तन ६ डिसेंबरपर्यंत सुरू राहण्याची शक्यता आहे. .या पाण्यामुळे केवळ पिकांनाच नव्हे, तर पावसाअभावी कोरड्या पडलेल्या नदी-नाल्यांनाही पुन्हा प्रवाही होण्यास मदत होणार आहे. परिणामी, ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई काही प्रमाणात कमी होऊन जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.