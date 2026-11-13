Ramayana Box Office : अवघ्या ८ दिवसांत बॉक्स ऑफिसवर इतिहास! 'रामायण'ची १००० कोटींच्या क्लबमध्ये दणदणीत एन्ट्री; आतापर्यंतच्या सर्व चित्रपटांची यादी पाहा!

नितेश तिवारी दिग्दर्शित आणि रणबीर कपूर, साई पल्लवी तसेच यश यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या 'रामायण: पार्ट १' या भव्य चित्रपटाने जागतिक बॉक्स ऑफिसवर कमाईचे सर्व जुने विक्रम मोडीत काढले आहेत. ५ नोव्हेंबर रोजी दिवाळीच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने अवघ्या आठ दिवसांत जगभरात १,०३३.५५ कोटी रुपयांची विक्रमी कमाई करत प्रतिष्ठेच्या '१,००० कोटी क्लब'मध्ये दणदणीत प्रवेश केला आहे..सॅकनिल्कच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासात १,००० कोटींचा टप्पा पार करणारा 'रामायण' हा ११ वा भारतीय चित्रपट ठरला आहे. विशेष म्हणजे, हा टप्पा गाठणारा हा आतापर्यंतचा तिसरा सर्वात वेगवान चित्रपट ठरला आहे..८ दिवसांत 'बाहुबली २', 'जवान' आणि 'ॲनिमल'ला टाकले मागे!'रामायण'ने आठ दिवसांत भारतात निव्वळ ५६४.६० कोटी रुपये (India Gross: ₹६७५.०५ कोटी) तर परदेशात ३५८.५० कोटी रुपयांचा गल्ला जमवला आहे.सर्वात कमी वेळेत १,००० कोटी कमावणाऱ्या चित्रपटांमध्ये केवळ 'पुष्पा २' आणि 'धुरंधर २' (प्रत्येकी ७ दिवस) हे दोनच चित्रपट 'रामायण'च्या पुढे आहेत.'बाहुबली २' ला हा टप्पा गाठण्यासाठी १० ते ११ दिवस, तर 'आरआरआर'ला १६ दिवस लागले होते.रणबीर कपूरच्या कारकिर्दीतील हा पहिलाच १,००० कोटींचा चित्रपट ठरला असून, त्याने स्वतःच्याच 'ॲनिमल' (₹५५६.३६ कोटी) आणि शाहरुख खानच्या 'पठाण' (₹५४४.२८ कोटी) या चित्रपटांचे देशांतर्गत कमाईचे विक्रम आठ दिवसांतच मोडले आहेत..आजवर १००० कोटी कमावणाऱ्या ११ भारतीय चित्रपटांची यादी'रामायण'च्या प्रवेशानंतर जागतिक बॉक्स ऑफिसवर १,००० कोटींचा टप्पा ओलांडलेल्या भारतीय चित्रपटांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:दंगल (२०१६) : ₹२,०७० कोटी (चीनमधील विक्रमी कमाईसह अव्वल)धुरंधर २ (२०२६) : ₹१,८१३ कोटीबाहुबली २: द कन्क्लुजन (२०१७) : ₹१,७८८ कोटीपुष्पा २: द रूल (२०२४) : ₹१,७४२ कोटीधुरंधर (२०२५) : ₹१,३०७ कोटीआरआरआर (२०२२) : ₹१,२३० कोटीकेजीएफ: चॅप्टर २ (२०२२) : ₹१,२१५ कोटीजवान (२०२३) : ₹१,१६० कोटीपठाण (२०२३) : ₹१,०५५ कोटीकल्की २८९८ एडी (२०२४) : ₹१,०४२ कोटीरामायण: पार्ट १ (२०२६) : ₹१,०३३.५५ कोटी (सुरू).दुसऱ्या भागाचे ६०% चित्रीकरण पूर्ण!चित्रपटाचे सिनेमॅटोग्राफर पंकज कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'रामायण'च्या दुसऱ्या भागाचे चित्रीकरण यापूर्वीच ६० टक्के पूर्ण झाले आहे. दुसरा भाग दिवाळी २०२८ मध्ये प्रदर्शित होणार असून, त्यामध्ये सनी देओल प्रभू हनुमानाच्या भूमिकेत झळकणार आहे. सध्या बॉक्स ऑफिसवर इतर कोणताही मोठा चित्रपट स्पर्धेत नसल्यामुळे 'रामायण' येत्या आठवड्यात या यादीत आणखी वरची झेप घेण्याची शक्यता ट्रेड विश्लेषकांनी वर्तवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.