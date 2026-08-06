Jayakwadi irrigation order: जायकवाडी पाटबंधारे विभागाचा नादेय प्रमाणपत्र सक्तीचा आदेश; मानवत तालुक्यातील शेतजमीन व्यवहारांवर अनिश्चिततेचे सावट

मानवत : जायकवाडी पाटबंधारे विभागाच्या लाभक्षेत्रातील शेतजमिनींच्या खरेदी-विक्री करताना 'नादेय (थकबाकी नसल्याचे) प्रमाणपत्र' बंधनकारक करण्यात यावे असे पत्र जायकवाडी पाटबंधारे विभाग क्र. २ परभणी यांनी दुय्यम निबंधक कार्यालयास पाठवले आहे. यामुळे मानवत तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या आदेशामुळे लाभक्षेत्रातील १६ गावांमधील शेतजमिनींच्या व्यवहारांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..जायकवाडी विभागाच्या या पत्रात म्हटले आहे की, लाभक्षेत्रातील शेतजमिनींची नोंदणी करताना संबंधित शेतकऱ्यांनी पाटबंधारे विभागाचे थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे, असे नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयामागील उद्देश पाणीपट्टीची थकबाकी वसूल करणे असला, तरी त्याची अंमलबजावणी कशा स्वरूपात होणार, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत..लाभार्थी नसतानाही नादेय प्रमाणपत्र?मानवत तालुक्यात लाभक्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनेक गावांमध्ये प्रत्यक्षात सर्वच शेतांपर्यंत कालव्याचे पाणी पोहोचत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. काही भागांमध्ये कालव्याच्या शेवटच्या टोकावरील शेतांना पाणी मिळत नाही, तर काही शेतकरी विहीर, बोअरवेल किंवा केवळ पावसाच्या पाण्यावर शेती करतात.अशा परिस्थितीत प्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ न घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही नादेय प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक राहणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..शासकीय कार्यालयात चकरा वाढणारसध्या अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. वैद्यकीय उपचार, शिक्षण, विवाह किंवा कर्जफेड यांसारख्या कारणांसाठी जमीन व्यवहार करण्याची वेळ येते. अशावेळी नादेय प्रमाणपत्राची अट पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त प्रक्रिया करावी लागल्यास व्यवहार लांबण्याची शक्यता असल्याची चिंता शेतकरी व्यक्त करत आहेत.."जायकवाडी पाटबंधारे विभागाचे १५ जुलैचे पत्र ३ ऑगस्ट रोजी कार्यालयाला प्राप्त झाले आहे. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. तसेच जयकवाडी विभागाकडे प्रत्येक गावातील प्रत्यक्ष लाभधारक शेतकऱ्यांचे गट क्रमांक उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल."सोनाली खेडेकर, सह दुय्यम निबंधक, मानवत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.