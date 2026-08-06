मराठवाडा

Jayakwadi irrigation order: जायकवाडी पाटबंधारे विभागाचा नादेय प्रमाणपत्र सक्तीचा आदेश; मानवत तालुक्यातील शेतजमीन व्यवहारांवर अनिश्चिततेचे सावट

जायकवाडी पाटबंधारे विभागाच्या नादेय प्रमाणपत्राशिवाय जमीन व्यवहार थांबण्याची शक्यता; लाभक्षेत्रातील १६ गावांतील शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम, प्रत्यक्ष सिंचन न मिळूनही अट लागू होणार का यावर प्रश्नचिन्ह
Irrigation Department Directive: Mandatory 'No Dues' Certificate

Irrigation Department Directive: Mandatory 'No Dues' Certificate

sakal

प्रसाद जोशी
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मानवत : जायकवाडी पाटबंधारे विभागाच्या लाभक्षेत्रातील शेतजमिनींच्या खरेदी-विक्री करताना 'नादेय (थकबाकी नसल्याचे) प्रमाणपत्र' बंधनकारक करण्यात यावे असे पत्र जायकवाडी पाटबंधारे विभाग क्र. २ परभणी यांनी दुय्यम निबंधक कार्यालयास पाठवले आहे. यामुळे मानवत तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या आदेशामुळे लाभक्षेत्रातील १६ गावांमधील शेतजमिनींच्या व्यवहारांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

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