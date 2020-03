रान डुकरांच्या कळपामुळे जीप अपघातात अन्...

औंढा नागनाथ : औरंगाबाद येथून

उमरखेड येथे नातेवाईकाच्या लग्नाला जाणारी क्रुझर जीप

जिंतूर ते औंढा मार्गावर असलेल्या लिंबाळा पाटीजवळ

रस्‍त्यावर अचानक आलेल्या रानडुकराच्या कळपामुळे

चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने रस्‍त्‍यावर पलटी

झाल्याने यात पाच वर्षाच्या एका चिमुकल्याचा जागेवरच

मृत्‍यू झाला. तर चौघेजण जखमी झाल्याची घटना गुरूवारी

(ता. 12) पहाटे तीनच्या सुमारास घडली. या बाबत अधिक माहिती अशी की. औंरंगाबाद येथून 11

प्रवासी घेवून क्रुझर गाडी (एमएच 20 डीजे 8849)

ही गाडी उमरखेड येथे नातेवाईकाच्या लग्नासाठी जात

होती. ही गाडी जिंतूर ते औंढा मार्गावर असलेल्या लिंबाळा

गावाजवळ रस्‍त्यावर अचानक रानडूकराचा कळप आल्याने

चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने गाडी रस्‍त्‍यावर

पलटी झाली. यात गाडीने चार ते पाच पलट्या घेतल्या. त्यात

गणेश अवधूत खरुसकर रा. उमरखेड (वय पाच) हा जागेवरच

ठार झाला. तर तनुजा जाधव, जयश्री जाधव, राजू काळे,

प्रवीण रुपनर हे जखमी झाले. हे सर्वजण औरंगाबाद येथे

एका कपंनीत काम करतात. जखमीत चालकाचा देखील

लिंबाळा गावाजवळ घडल्याने गाडीचा अपघात सदर घटना लिंबाळा गावाजवळ घडल्याने गाडीचा आवाज

ऐकूण गावकरी मदतीसाठी धावून आले तसेच गाडीतील

विलास खरुसकर, शालिक जाधव, उत्तम जाधव, प्रकाश

पवार यांच्या मदतीने गाडी खाली गेलेल्यांना बाहेर

काढण्यात आले. व त्यानंतर गाडीतील सर्वाना पांडुरंग नागरे

यांच्या खाजगी अंबुलन्सद्वारे औंढा नागनाथ येथील ग्रामीण

रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल केले. यावेळी गणेश

खरुसकर यांना डॉ. ऐश्वर्या देशमुख यांनी तपासणी करून

त्याला मयत घोषित केले. अन्य जखमींवर प्राथमिक उपचार

करून त्‍यांना हिंगोली येथील जिल्‍हा सामान्य रुग्णालयात

उपचारासाठी दाखल केले. घटनेची माहिती मिळताच

औंढानागनाथचे पोलीस निरीक्षक वैजनाथ मुंडे हे औंढा

येथील दवाखान्यात हजर झाले व घटनेची माहिती घेतली.

