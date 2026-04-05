Jintur accident news: जिंतूरजवळ भीषण अपघातात वसमतचे मामा-भाचा ठार; शहरात शोककळा, बाजार बंद

हिंगोली : छत्रपती संभाजी नगर येथे दुचाकीने जात असलेल्या वसमत शहरातील मामा आणि भाच्याचा जिंतूर जवळील औंढा रस्त्यावर कारच्या धडकेत मृत्यु झाल्याची घटना रविवारी (ता.पाच) दुपारी एकच्या सुमारास घडली.वसमत शहरातील रितेश विष्णुपंत टाक( वय 40) यांचे भाचे मयूर रत्नाकर शहाणे (वय 30) हे दोघेजण आज वसमत येथुन एम एच 38 ए बी 4614 या दुचाकीने छत्रपती संभाजी नगर येथे जिंतूर मार्गे जात असताना जिंतूर तालुक्यातील मानधनी जवळ त्यांच्या दुचाकीला कारने धडक दिली..या अपघातात अपघातामध्ये मयूर रत्नाकर शहाणे रा.सुवर्णकार कॉलनी वसमत व रितेश विष्णुपंत टाक रा.शहर पेठ वसमत हे अपघातात जखमी झाले .यावेळी नागरिकांनी त्यांना जिंतूर येथे उपचारासाठी पाठवण्यात आले होते पण उपचारादरम्यान मयूर शहाणे यांचा मृत्यू झाला तर रितेश टाक याची प्रकृती गंभीर असल्याने त्याला जिंतूर येथून परभणी येथे उपचारासाठी पाठवण्यात आले जिंतूर येथून परभणी येथे जात असताना रस्त्यातच रितेश टाक यांची प्राणज्योत मालवली. याबाबत वसमत शहरात ही बातमी पसरताच सराफा व सुवर्णकार असोसिएशनच्या वतीने संपूर्ण मार्केट बंद ठेवून तात्काळ जिंतूर येथे सर्व समाज बांधव पोहोचले असून सर्व वसमत शहरावर शोककळा पसरली आहे.मयुर शहाने हा वसमत येथील गंगासागर ट्रेडिंग अडत दुकानावर नोकरी करत होता..घटनेची माहीती मिळताच नगराध्यक्ष सौ.सुनीता बाहेती यांचे पुत्र कैन्हया बाहेती यांनी ताक्ताळ जिंतुरकडे धाव घेत दोन्ही मृतदेह वसमत येथे आणण्याची प्रक्रिया केली..वसमत येथील दोन तरुणांचा अपघात मृत्यु झाल्याची घटना अत्यंत दुर्देवी आहे.दोन्ही कुटूंबावर मोठा आघात कोसळला आहे.दोन्ही कुटूंबाच्या दुःखात मी सहभागी आहे.आमदार राजु नवघरे.