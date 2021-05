जिंतूर : 'त्या' व्यापाऱ्याची जामीनावर सुटका; पोलिसांशी हुज्जत घातल्याचे प्रकरण

जिंतूर ( जिल्हा परभणी ) : ता. २७ एप्रिल रोजी शहरातील शिवाजी चौकात (Jitur shivaji chouk) पोलिस व एका व्यापाऱ्यात बाचाबाचीचा प्रकार घडला होता. याविषयी जिंतूर न्यायालयाने (jintur court) सदर व्यापाऱ्यास १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. ता. ११मे जिल्हा न्यायालयाने या व्यापाऱ्याची जामिनावर (merchant bail) सुटका केली. (Jintur: 'That' trader released on bail; A case of arguing with the police)

संचारबंदीच्या काळात नियमाचे उल्लंघन करून दुकान चालू ठेवल्याच्या कारणावरून संबंधित व्यापारी प्रल्हाद बाबुराव टाकरस व पोलीस यांच्यात वाद झाला. त्यावेळी टाकरस यांनी पोलिसाचा हातातील काठी हिसकावून घेत त्यांच्याशी हुज्जत घातली होती. सदरची घटना घडल्यानंतर ता. पाच मे रोजी व्यापारी टाकरस यास पोलिसांनी ताब्यात घेऊन जिंतूरच्या न्यायालयासमोर हजर केले असता न्यायालयाने त्यास १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती.

यानंतर त्यांचे वकील सूनील बुधवंत यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात टाकरस यांची बाजू मांडली. ॲड. बुधवंत यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने मंगळवारी (ता. ११ मे) टाकरस यांची जामिनावर सुटका केली. सदरील बाचाबाचीचे प्रकरण त्यावेळी वेगवेगळ्या प्रसिध्दी माध्यमांमुळे जिल्ह्यात चर्चेत आले होते.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे