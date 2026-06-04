Success Story: 'केहाळ ते न्यायशिखर!' जिंतूरच्या सुपुत्र न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्ती; परभणी जिल्ह्याचा गौरव

जिंतूर: तालुक्याच्या मातीतून उगवलेले तेजस्वी व्यक्तिमत्त्व देशाच्या न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च मानाच्या पदांपैकी एका पदावर विराजमान झाले. केहाळ या छोट्याशा गावाचे सुपुत्र न्यायमूर्ती रवींद्र विठ्ठलराव घुगे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्याची बातमी समोर येताच जिंतूर तालुक्यात आनंद, अभिमान आणि उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.जिंतूर तालुका हा परभणी जिल्ह्यातील भौगोलिकदृष्ट्या सर्वांत मोठा तालुका. उत्तरेकडील डोंगराळ भाग, मर्यादित साधनसंपत्ती आणि कठीण भौगोलिक परिस्थिती असूनही या भूमीने शिक्षण, प्रशासन, साहित्य, समाजकारण आणि न्यायव्यवस्थेला अनेक मान्यवर व्यक्तिमत्त्वे दिली आहेत. अशाच या भागातील केहाळ गावाने आज पुन्हा एकदा इतिहास घडविला आहे..न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू, प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. विठ्ठलराव घुगे व सौ.मीना घुगे यांचे सुपुत्र आहेत. शिक्षण, अभ्यासू वृत्ती, सामाजिक बांधिलकी आणि कर्तृत्व यांचा वारसा लाभलेल्या रवींद्र घुगे यांनी १९९० साली वकिली व्यवसायास सुरुवात केली. मुंबई उच्च न्यायालय तसेच कामगार आणि औद्योगिक न्यायालयांमध्ये त्यांनी सुरुवातीच्या काळात कामगार आणि कामगार संघटनांच्या वतीने दोन हजारांहून अधिक प्रकरणांमध्ये प्रभावी युक्तिवाद करून आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली..त्यानंतर अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या, मोठे उद्योगसमूह आणि प्रतिष्ठित संस्थांचे प्रतिनिधित्व करत औद्योगिक, कामगार आणि सेवा कायद्याच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केले. कायद्याचे सखोल ज्ञान, न्यायनिष्ठ भूमिका आणि प्रभावी मांडणी यामुळे त्यांनी विधिक्षेत्रात विशेष नावलौकिक मिळविला.न्यायव्यवस्थेतील योगदानाबरोबरच त्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रातही मोलाचे कार्य केले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील एल.एल.एम. अभ्यासक्रमासाठी त्यांनी योगदान प्राध्यापक म्हणून सेवा दिली. विविध राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय परिसंवाद, कार्यशाळा आणि चर्चासत्रांमधून त्यांनी कायद्याविषयी मार्गदर्शन केले. त्यांच्या संशोधनपर लेखनालाही विधिक्षेत्रात विशेष मान्यता मिळाली आहे..त्यांच्या प्रदीर्घ, यशस्वी आणि निष्कलंक कारकिर्दीची दखल घेत त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती केवळ एका व्यक्तीच्या यशाची कहाणी नाही, तर ग्रामीण भागातील जिद्द, शिक्षणाची ताकद आणि गुणवत्तेच्या बळावर गाठलेल्या शिखराची प्रेरणादायी गाथा आहे..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.केहाळच्या मातीतील हा सुपुत्र आज देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च स्तरावर पोहोचल्याने जिंतूर तालुक्यातील प्रत्येक गावाला, प्रत्येक विद्यार्थ्याला आणि प्रत्येक कुटुंबाला अभिमान वाटत आहे. गावागावांतून अभिनंदनाचा वर्षाव होत असून, 'आपल्या गावचा मुलगा मुंबई उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश झाला' ही भावना प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलवत आहे.डोंगरदऱ्यांच्या कुशीतून सुरू झालेला हा प्रवास आज न्यायाच्या सर्वोच्च शिखरापर्यंत पोहोचला आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र विठ्ठलराव घुगे यांचे हे यश जिंतूर तालुक्याच्या इतिहासातील सुवर्णक्षण ठरले असून, येणाऱ्या पिढ्यांसाठी ते प्रेरणेचा अखंड दीपस्तंभ राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.