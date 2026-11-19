उमरगा (धाराशिव) : "दुष्काळी स्थिती ही कायमस्वरूपी समस्या नाही. सरकारच्या माध्यमातून यावर उपाययोजना सुरू आहेत. कठीण परिस्थितीत कसलाही वाद किंवा वितंडवाद न करता सामूहिक प्रयत्नांतून या आव्हानाचा सामना केला पाहिजे. सरकार आणि समाजाने एका विचाराने पुढे गेल्यास त्यातून सकारात्मक काम उभे राहील. दुष्काळात पाण्याचे महत्त्व कळते, मात्र मुबलक पाऊस किंवा अतिवृष्टीच्या काळात पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न होत नाहीत. त्यामुळे सामूहिक प्रयत्नांतून 'जलसंरक्षण' करणे ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे," असे प्रतिपादन राज्याचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी केले..दुष्काळी स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी गुरुवारी (ता. १९) उमरगा तालुक्यातील बलसूर व काळनिंबाळा येथील साठवण तलाव तसेच नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी केली. त्यानंतर बलसूर येथील श्री छत्रपती शिवाजी विद्यालयात आयोजित 'शेतकरी संवाद' कार्यक्रमात ते बोलत होते..या वेळी राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर, उपविभागीय अधिकारी दत्तू शेवाळे, तहसीलदार गोविंद येरमे, आमदार प्रविण स्वामी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. सुरेश बिराजदार, सुनील माने, पंचायत समिती सभापती ॲड. आकांक्षा चौगुले, उमरग्याचे नगराध्यक्ष किरण गायकवाड, जिल्हा परिषद सदस्या सविता बिराजदार, नगरसेविका सौ. बिराजदार, युवा नेते रामकृष्ण बिराजदार आदींची प्रमुख उपस्थिती होती..बलसूर ग्रामस्थांच्या वतीने प्रा. सुरेश बिराजदार यांनी राज्यपालांना प्रतिकात्मक नांगर देऊन त्यांचे स्वागत केले. याप्रसंगी गोविंद साळुंके, सुनील साळुंके, सुनिता पावशेरे, साहेबराव पाटील, बाबा जाफरी, ग्रामपंचायत अधिकारी शिवानंद बिराजदार यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या वेळी राज्यपाल राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी सोयाबीन व इतर पिकांप्रमाणेच ऊस पिकालाही नुकसानभरपाईचे अनुदान देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी रास्त असल्याचे सांगून याबाबत सरकारशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासित केले..जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जिल्ह्यातील स्थितीचे सादरीकरणजिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी धाराशिव जिल्ह्यातील शेतीची सद्यस्थिती, दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता तसेच रोजगार हमी आणि पाणीटंचाई निवारणासाठी प्रशासनामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या विविध उपाययोजनांची सविस्तर माहिती राज्यपालांना दिली.ऊस उत्पादकांना ७० टक्के घट अनुदानाची मागणीराष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. सुरेश बिराजदार यांनी दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. यामध्ये ऊस उत्पादकांना ७० टक्के घट अनुदान, एकरी एक लाख रुपये मदत, सरसकट विनाअट कर्जमाफी, रोजगार हमी योजनेच्या अटी शिथिल करणे आणि प्रलंबित पीकविमा तात्काळ वितरित करणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे. आमदार प्रविण स्वामी यांनीही दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्याची मागणी केली.बलसूर येथे ५०० मीटर नाला सरळीकरणाचा शुभारंभबलसूर ग्रामस्थांच्या लोकसहभागातून हाती घेण्यात आलेल्या नाला सरळीकरण कामाचा शुभारंभ राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्या हस्ते करण्यात आला. राम वाकडे (लेंडकी) ते यासीन डांगे यांच्या शेतापर्यंत सुमारे ५०० मीटर लांबीचे हे काम पूर्ण केले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.