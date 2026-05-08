Udgir Crime : शेतीच्या वादातून झालेल्या दुहेरी हत्याकांड प्रकरणी तिघांना जन्मठेप

उदगीर, (जि. लातुर) - शेतीच्या वादातून झालेल्या दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात उदगीर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने तिघा आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एट डी. बी. म्हालटकर यांनी गुरुवारी (ता.८) रोजी हा निकाल दिला..या प्रकरणातील हकिकत अशी की, ता. ११ फेब्रुवारी २०२१ रोजी उदगीर ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत शेतीच्या वादातून हिंसक घटना घडली होती. आरोपी बालाजी जगताप, अंकुश जगताप, लहू जगताप, फुलाबाई जगताप व पूजा जगताप यांनी संगनमत करून गोविंद जगताप व नितीन फावडे यांचा खून केला तसेच भगवान जगताप यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याची फिर्याद दाखल करण्यात आली होती..या घटनेप्रकरणी जनाबाई बिरादार यांनी उदगीर ग्रामीण पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिल्यानंतर आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन पोलीस निरीक्षक यांनी करून दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले..सुनावणीदरम्यान सरकार पक्षाच्या वतीने एकूण २१ साक्षीदार तपासण्यात आले, तर बचाव पक्षाच्या वतीने ६ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली. साक्षीपुरावे, वैद्यकीय अहवाल, इतर कागदपत्रे तसेच सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपी बालाजी जगताप, अंकुश जगताप व लहू जगताप (रा. हेर ता. उदगीर) यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलमा अंतर्गत जन्मठेप, जीवे मारण्याच्या प्रयत्नासाठी १० वर्षे सश्रम कारावास, कलम ३२४ अंतर्गत १ महिन्याचा सश्रम कारावास तसेच प्रत्येकी दंडाची शिक्षा सुनावली..दरम्यान, या प्रकरणातील महिला आरोपी फुलाबाई जगताप व पूजा जगताप यांची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.या खटल्यात सरकार पक्षाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील अॅड. शिवकुमार गिरवलकर यांनी काम पाहिले. त्यांना अॅड. आर. पी. गंभीरे तसेच कोर्ट पैरवी अधिकारी अक्रम शेख यांनी सहकार्य केले.