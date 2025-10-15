Manoj Jarange: शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन उभे करणार : मनोज जरांगे, दिवाळीनंतर पुढील दिशा ठरविणार

कळंब (जि. धाराशिव) : बांधावर पाहणी, चिखल तुडवत शेतात फेरफटका मारून काही होत नाही. कर्जमुक्ती आणि शेतमालाला भाव यासाठी मोठे आंदोलन उभारल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या हाती काही लागणार नाही..दिवाळीनंतर या मुद्द्यावर आपण मोठे आंदोलन राज्यात उभे करणार आहोत. त्यासाठी लवकरच राज्यातल्या शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन पुढील दिशा ठरवू, असे मराठा आरक्षण आंदोलकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले..डिकसळ (ता. कळंब) येथे गुरू रामचंद्र बोधले यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त झालेल्या कार्यक्रमासाठी जरांगे मंगळवारी आले होते. त्यावेळी संपर्क साधला असता ते बोलत होते. अतिवृष्टी, पूरस्थितीळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करायचे असेल तर कर्जमुक्तीशिवाय पर्याय नाही..कर्जमुक्तीसाठी न भूतो न भविष्यती असे मोठे आंदोलन उभे करावे लागेल. त्यावर दिवाळीनंतर शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन पुढील दिशा ठरवू आणि मागण्या मान्य करून घेऊ, असे ते म्हणाले..Deepak Borhade: सरकारसोबतची बैठक निष्फळ; दीपक बोऱ्हाडे, धनगर समाजाचे आज राज्यभरात चक्काजाम आंदोलन.फडणवीस यांचे कौतुकच...राज्यात विशेषतः मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाचे काम काहीसे थांबले आहे. पण, पंधरा दिवसांत कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करा, त्याशिवाय कुठलीही नोकरभरती करू नका, अशी मागणी जरांगे यांनी केली. मराठा आरक्षणानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चांगला निर्णय घेतला. फडणवीसांचे कौतुकच आहे, पण आता त्यांनी दिलेला शब्द पाळावा, ही विनंती आहे, असेही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.