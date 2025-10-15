मराठवाडा

Manoj Jarange: शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन उभे करणार : मनोज जरांगे, दिवाळीनंतर पुढील दिशा ठरविणार

Kalamb Farmers Prepare for Statewide Protest: कळंबमधील शेतकऱ्यांनी दिवाळीनंतर कर्जमुक्ती आणि शेतमालाला योग्य भाव मिळवण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कळंब (जि. धाराशिव) : बांधावर पाहणी, चिखल तुडवत शेतात फेरफटका मारून काही होत नाही. कर्जमुक्ती आणि शेतमालाला भाव यासाठी मोठे आंदोलन उभारल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या हाती काही लागणार नाही.

