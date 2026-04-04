Dharashiv News: ‘मांजरा’वरील पुलाचे काम; अंतिम टप्प्यात; कळंब शहर ; येत्या जूनपूर्वी; वाहतुकीसाठी होणार खुला

कळंब: शहरातून जाणाऱ्या खामगाव-पंढरपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील मांजरा नदीवरील बहुप्रतीक्षित पुलाचे काम अखेर पूर्णत्वाच्या उंबरठ्यावर आले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेले हे काम आता वेगाने पूर्ण होत असून, जूनपूर्वी हा पूल वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र या तीन प्रादेशिक विभागांना जोडणारा हा पूल दळणवळणासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे..मांजरा नदीवरील हा भव्य पूल केवळ बांधकाम प्रकल्प नसून, तीन विभागांना जोडणारा जीवनदायी सेतू मानला जात आहे. आतापर्यंत या मार्गावरून प्रवास करताना नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. विशेषतः पावसाळ्यात नदीला पूर आल्यामुळे वाहतूक पूर्णपणे ठप्प होत असे आणि अनेक गावांचा संपर्क तुटत होता. मात्र नव्या पुलामुळे समस्यांना कायमचा पूर्णविराम मिळणार आहे..गेल्या पाच वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पामुळे नागरिकांना जुन्या व अरुंद पुलावरून जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत होता. वारंवार होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. आता नवीन पूल सुरू झाल्यानंतर सुरक्षित, वेगवान आणि सुलभ प्रवास शक्य होणार असून, नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शिवाय या पुलामुळे शहराच्या सौंदर्यातही भर पडणार आहे..हा पूल बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यांना जोडणारा महत्त्वाचा ठरणार असून,खामगाव-मेहकर-लोणार-मंठा-परतूर-माजलगा-केज-कळंब-बार्शी-कुटुंबाडी-पंढरपूर असा सुमारे ४५८ किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गाला बळ मिळणार आहे. त्यामुळे व्यापार, उद्योग, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांना गती मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आणि रुग्णांना उपचारासाठी जलद व सुरक्षित प्रवास करता येणार आहे. दरवर्षी पंढरपूरकडे जाणाऱ्या वारकऱ्यांसाठी हा मार्ग दिंडी मार्ग म्हणून ओळखला जातो. सुमारे दीड हजारांहून अधिक दिंडी कळंबमार्गे पंढरपूरकडे जातात. नव्या पुलामुळे वारकऱ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि जलद होणार आहे..विकासाला मिळणार चालनाकळंब शहराचे भौगोलिक स्थान हे धाराशिव, बीड आणि लातूर जिल्ह्यांच्या मध्यवर्ती असल्यामुळे शहराचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. या तिन्ही जिल्ह्यांतील प्रमुख ठिकाणे साधारण ६५ ते ७० किलोमीटर अंतरावर असल्याने कळंब हे वाहतूक आणि व्यापाराचे नैसर्गिक केंद्र बनत आहे. शहरातून जाणारा हा पहिलाच राष्ट्रीय महामार्ग असल्याने विकासाला चालना मिळणार आहे..प्रतिनिधींचा पाठपुरावादरम्यान, या पुलाचे काम वेळेत पूर्ण होण्यासाठी बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे, धाराशिवचे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि आमदार कैलास पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येऊन हा महत्त्वाचा प्रकल्प पूर्णत्वास येत आहे.