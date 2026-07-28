मराठवाडा

Kalamb Power Shift: कळंब नगरसेवकांचा ‘कोणता झेंडा घेऊ हाती?’ प्रश्न तीव्र; शिंदे गट की भाजप, ठाकरे गटातील नऊ जणांवर सत्तासमीकरणांची नजर

धाराशिवनंतर कळंब नगरपरिषदेतही सत्तासमीकरणे ढवळून निघण्याची शक्यता; ठाकरे गटातील नऊ नगरसेवक शिंदे शिवसेना की भाजप, निर्णयावर सर्वांचे लक्ष
Kalamb Municipal Politics

Kalamb Municipal Politics

Sakal

दिलीप गंभिरे
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कळंब : धाराशिवच्या राजकारणात झालेल्या मोठ्या राजकीय उलथापालथीचे पडसाद आता कळंब नगरपालिकेच्या राजकारणात उमटू लागले आहेत.खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर कळंबमधील उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नऊ नगरसेवक नेमका कोणता झेंडा हाती घ्यायचा, या संभ्रमात असल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.त्यामुळे कळंब नगरपालिकेच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ घडण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळत वर्तवली जात आहे.

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