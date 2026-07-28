Kalamb Power Shift: कळंब नगरसेवकांचा ‘कोणता झेंडा घेऊ हाती?’ प्रश्न तीव्र; शिंदे गट की भाजप, ठाकरे गटातील नऊ जणांवर सत्तासमीकरणांची नजर

कळंब : धाराशिवच्या राजकारणात झालेल्या मोठ्या राजकीय उलथापालथीचे पडसाद आता कळंब नगरपालिकेच्या राजकारणात उमटू लागले आहेत.खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर कळंबमधील उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नऊ नगरसेवक नेमका कोणता झेंडा हाती घ्यायचा, या संभ्रमात असल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.त्यामुळे कळंब नगरपालिकेच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ घडण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळत वर्तवली जात आहे..खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांच्या महायुतीतील 'एन्ट्री'मुळे भाजपमध्ये काही ख़ुशी काही गम आहे.दोन दिवसापूर्वी भाजपचे मल्हार पाटील यांच्या सोबत राजकीय खलबते झाली होती. यामुळे चर्चेला आणखी खतपाणी मिळाले ते ठाकरे गटाचे नगरपरिषदेतील गटनेते संजय मुंदडा आणि त्यांच्या सहकारी नगरसेवकांनी प्रथम माजी मंत्री तानाजी सावंत यांची भेट घेतल्यानंतर थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्याने सलग झालेल्या या भेटींमुळे कळंबच्या राजकारणात अनेक तर्क-वितर्कांना उधाण आले असून, "शिंदे गटात जाणार की भाजपचा झेंडा हाती घेणार?" असा प्रश्न सर्वत्र चर्चिला जात आहे.कळंब नगरपरिषदेत सध्या भाजपचे ६, शिंदे शिवसेनेचे नगरअध्यक्ष मिळून ४, तर ठाकरे गटाचे ९ नगरसेवक आहेत. त्यामुळे या नऊ नगरसेवकांच्या पुढील राजकीय निर्णयावर नगरपरिषदेतील सत्तेची आगामी समीकरणे मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहेत.दरम्यान, भाजपचे युवा नेते मल्हार पाटील यांनी नुकताच कळंब दौरा करून या नगरसेवकांशी संपर्क साधल्याचीही दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे.त्यामुळे भाजपही या नगरसेवकांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे बोलले जात आहे.याच वेळी नूतन भाजपचे आमदार बसवराज पाटील यांनीही मुंदडा गटाशी संवाद साधल्याची चर्चा असून, कळंबमधील सर्वच राजकीय गटांशी त्यांचे सलोख्याचे संबंध असल्याने तेही या घडामोडींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.विशेष म्हणजे खासदार निंबाळकर आणि आमदार कैलास पाटील यांचे कार्यकर्ते समान असल्याने स्थानिक पातळीवरील पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सध्या "वेट अँड वॉच"च्या भूमिकेत असल्याचे चित्र आहे. वरच्या पातळीवर राजकीय हालचाली वेगाने सुरू असल्या तरी तळागाळातील कार्यकर्ते अद्याप सावध भूमिका घेत आहेत.सध्या शिवसेनेची जिल्हा कार्यकारिणी बरखास्त झाल्याने नव्या जिल्हाध्यक्षपदासाठी हालचाली सुरू आहेत.मुंदडा गटाने जिल्हाध्यक्षपदावर दावा ठोकल्याचीही राजकीय वर्तुळात चर्चा असून, या मागणीवर पुढील निर्णय काय होतो याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे..राजकीय घडामोडींनी कळंबचे वातावरण चांगलेच तापले असून, प्रत्येक भेटीनंतर चर्चांना नवीन दिशा मिळत आहे. कोण कोणाच्या गळ्यात भगवा बांधणार, कोण कमळ फुलवणार आणि कोण जुन्याच निष्ठेला कायम ठेवणार, याचे उत्तर येत्या काही दिवसांत मिळणार असले तरी सध्या कळंबमध्ये एकच चर्चा रंगली आकोणता झेंडा घेऊ हाती?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.