Petrol Pump Facilities: पेट्रोल पंपांवरील ‘हवाच गुल’, भरणार कुठे?हवेचे यंत्र बंद, शौचालयांना कुलूप; वाहनधारकांना पिण्याचे पाणीही मिळेना

कळंब,: पेट्रोलचे दर शंभरीपार गेलेले असताना ग्राहकांना पंपावर अपेक्षित असलेल्या मूलभूत सुविधांकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. कळंब शहरासह हासेगाव, येरमाळा, डिकसळ, शिराढोण, इटकूर भागांतील पेट्रोल पंपांवर हवा, पिण्याचे पाणी आणि शौचालय या सुविधा उपलब्ध नाहीत. रविवारी (ता. २७) ‘सकाळ’ने केलेल्या पाहणीत अनेक ठिकाणी हवा भरण्याचे यंत्र बंद, शौचालयाला कुलूप, तर काही ठिकाणी .पिण्याच्या पाण्याची सुविधाच नसल्याचे दिसून आले.लांबच्या प्रवासाला निघालेले वाहनधारक इंधन भरण्यासाठी पेट्रोल पंपावर थांबतात. त्यावेळी वाहनाच्या टायरमध्ये हवा भरणे, पिण्यासाठी पाणी मिळणे आणि शौचालयाचा वापर करता येणे, या मूलभूत सुविधांची अपेक्षा असते. मात्र, अनेक पंपांवर या सुविधा उपलब्ध नसल्याने ग्राहकांची गैरसोय होत आहे. विशेषतः रात्री-अपरात्री टायरमध्ये हवा कमी झाल्यास वाहनचालकांना पर्यायी व्यवस्था शोधावी लागत आहे. तालुक्यात भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल, नायरा आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या कंपन्यांचे पंप आहेत. पेट्रोल पंपावर इंधन भरणाऱ्या ग्राहकांना काही मूलभूत सुविधा देणे अपेक्षित असते. मात्र, हासेगाव, येरमाळा, शिराढोण रस्त्यासह शहरातील काही पेट्रोल पंपांवरील हवा भरण्याचे यंत्र धूळ खात पडलेले, तर शौचालय बंद असल्याचे आढळून आले..कळंब-येरमाळा मार्गावर प्रवास करताना टायरमधील हवा कमी असल्याचे लक्षात आले. या मार्गावरील चारही पेट्रोल पंपांवर हवा मिळाली नाही. त्यामुळे पुन्हा कळंब शहरात येऊन पंक्चरच्या दुकानात हवा भरावी लागली.- ज्ञानदेव सुडके, ग्राहक, चिंचोली (केज)पेट्रोल पंपावर हवा, पाणी, शौचालय आदी मूलभूत सुविधा ग्राहकांना मोफत मिळतात की नाही, याची तपासणी महसूल विभागाने दर महिन्याला करणे अपेक्षित आहे. मात्र, याकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. अधिकाऱ्यांनी नियमित तपासणी करून पंपचालकांना सूचना द्याव्यात.- गणेश नांदे, ग्राहक, बावची (केज).कळंब शहरासह शिराढोण, येरमाळा, ढोकी आणि परळीच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गांवर वाहतूक वाढली आहे. येरमाळा मार्गावर हिंदुस्थान, भारत, इंडियन ऑइल आणि नायरा कंपनीचे, तर ढोकी मार्गावर इंडियन ऑइल व हिंदुस्थान कंपनीचे पेट्रोल पंप आहेत. प्रवासादरम्यान अचानक टायरमधील हवा कमी झाल्यास पेट्रोल पंपावरील मोफत सुविधांची आठवण होते. मात्र, अनेक ठिकाणी हवा, पाणीही मिळत नाही.- श्रीकृष्ण कुंभार, ग्राहक, इटकूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.