Kalamnuri Nagar Parishad Election : मतांसाठी आता लक्ष जातीवर; उमेदवारांकडून अखेरचे डावपेच, प्रचारासाठी तीनच दिवस

कळमनुरी - नगर परिषद निवडणुकीसाठीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात आला आहे. सर्वच उमेदवारांनी आता मतांची गोळा बेरीज करत शहरातील व प्रभागातील जात, समुदायांचे गणित मांडत या घटकांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. पुढच्या दोन दिवसांत या घटकांमधील मते आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराकडेच वळले पाहिजे, या दृष्टीने राजकीय पक्षानी डावपेच टाकत त्या-त्या समाजातील प्रतिष्ठितांशी बोलणी चालवली आहे..नगर परिषदेच्या निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी अध्यक्षपदासाठी व सदस्य पदासाठी शहरात व प्रभागांमध्ये प्रचाराचा धुमधडाका लावला आहे. त्यामुळे शहरातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात शहरातील राजकीय पक्षाच्या तज्ज्ञांनी आता मतदानाची जात निहाय आकडेमोड सुरू केली आहे..शहर व प्रभागातील जात व समुदायांची गोळा बेरीज करीत उमेदवाराच्या विजयासाठी आवश्यक असलेली मताची रसद मिळविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यामुळे मतदानाला जेमतेम तीन दिवस उरलेले असताना परिषदेची निवडणूक आता जातीपातीच्या रंगावर येऊन पोचली आहे.उमेदवार कुठल्या समाजाचा आहे, शहर व प्रभागामध्ये त्या समाजाचे किती मतदान आहे, प्रभागातील उमेदवार व त्याला मिळणारी मते, विजयासाठी आवश्यक असलेली मते कशा पद्धतीने जमविता येतील, या दृष्टीने राजकीय डावपेच टाकले जात आहेत. त्याकरिता वेळप्रसंगी इतर घटकांतील मतदान मिळवण्याकरिता आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याकरिता प्रयत्न सुरू झाले आहेत..सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेतेमंडळींकडून आपल्या पक्षाचे उमेदवार विजयी झाले पाहिजे, यासाठी शहरातील राजकीय, सामाजिकदृष्ट्या वजनदार असलेल्या नागरिकांच्या भेटीगाठी सुरू आहेत. त्यांना आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराला सहकार्य करण्याची विनंती केली जात आहे.त्यामुळे ऐरवी सरळसोपी वाटणारी नगर परिषदेची निवडणूक आता उमेदवार व मतदारांच्या जातीपातीमध्ये विभागली गेली आहे. प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात जातीची गणिते मांडत विजयासाठी आवश्यक असलेल्या मतांची मोट बांधण्यासाठी उमेदवारांनी प्रयत्न चालवले आहेत..कमी वेळ मिळाल्याने अपक्षांची कसरतअपक्ष उमेदवारांना गुरुवारीच (ता. २६) चिन्हांचे वाटप करण्यात आले. ३० नोव्हेंबर सायंकाळपर्यंत उमेदवारांना प्रचार करता येणार आहे. म्हणजेच प्रचारासाठी आता जेमतेम तीन दिवस बाकी आहेत. उमेदवारांना निवडणूक चिन्ह मतदारांपर्यंत पोचवण्यासाठी कमी वेळेत अधिक काम करावे लागत आहे. त्याकरिता आपले निवडणूक चिन्ह असलेले प्रसिद्धिपत्रक ''पाकिटाद्वारे'' प्रत्येक मतदाराच्या घरापर्यंत देण्यासाठी उमेदवारांकडून आता प्रयत्न सुरू असल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.