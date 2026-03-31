Hingoli News: कनेरगाव नाकावर जनावर वाचवताना कार अपघात, एक गंभीर जखमी

कनेरगाव नाका: कनेरगाव शिवारात जनावराला वाचवण्याच्या प्रयत्नात झालेल्या कार अपघातात एक जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना राष्ट्रीय महामार्गावरील बायपासवर सोमवारी (ता. ३०) दुपारी अडीचच्या सुमारास घडली..वाशीम जिल्ह्यातील रिसोड येथील विनायक देविदास जोशी (वय ४५) कारने (एमएच ३७ एएच २९३९) हिंगोलीमार्गे राष्ट्रीय महामार्ग १६१ ने घराकडे निघाले होते. दरम्यान, कानेडखेडा खुर्द फाट्याजवळ अचानक एक जनावर कारसमोर आले..जनावराला वाचवण्याच्या प्रयत्नात जोशी यांची कार रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या वाहनावर आदळली. अपघातात कारमधील एअर बॅग उघडली..अपघात झाल्याचे लक्षात येताच शेजारील माधव ठोंबे, बबन सोळंके व ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जखमी जोशींना बाहेर काढले. संबंधित घटनेची माहिती कनेरगाव पोलिसांना व राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुग्णवाहिकेला देण्यात आली..रुग्णवाहिकेतून जखमीला वाशिम येथे उपचारासाठी पाठवून दिले. अपघातात कारच्या समोरील भागाचे नुकसान झाले. दरम्यान, जोशी यांना गंभीर दुखापत झाल्याने पुढील उपचारासाठी अकोला येथे हलविण्यात आले आहे.