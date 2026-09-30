Kannad Ambadi Dam Water Crisis: अंबाडी धरणातील पाणीसाठा फक्त ८.९१ टक्के; जानेवारीनंतर कन्नड शहर व परिसरात तीव्र पाणीटंचाईची शक्यता

संतोष निकमकन्नड : कन्नड शहरासह तालुक्यातील मक्रणपूर, रेल, नावडी, अंधानेर, अंबा, उपळा, मुंडवाडी, मुंडवाडी तांडा, तेलवाडी आणि भाबंरवाडी या गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या अंबाडी धरणातील पाणीसाठा ८.९१ टक्क्यांवर आला आहे. सद्यःस्थितीतील पाणीसाठा आणखी १०० ते १२० दिवस पुरेल, असा अंदाज सिंचन विभागाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. .त्यामुळे परतीच्या पावसाने दमदार हजेरी न लावल्यास जानेवारीनंतर शहरासह या गावांमध्ये पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. अंबाडी धरणातील पाणीसाठा मागील काही दिवसांपासून सातत्याने कमी होत आहे. दर १२ ते १५ दिवसांत सुमारे दीड ते पावणेदोन टक्क्यांनी पाणीसाठा घटत असल्याची माहिती आहे. सध्या कन्नड शहराला नगरपालिकेकडून सात ते आठ दिवसांच्या अंतराने पाणीपुरवठा केला जात आहे. धरणातील पाणीसाठ्यात वाढ झाली नाही, तर जानेवारीनंतर पाणीपुरवठ्याच्या अंतरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे..उपाययोजना सुरू अंबाडी धरणातील पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याबाबत पाटबंधारे विभागाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. शहरातील बंद असलेल्या बोअरवेल तातडीने सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच जानेवारीनंतर विहिरींमधून पाणी उपसणे, विहिरींचे खोलीकरण, धरणात पाणी मारणे आणि शहरालगत पाणीसाठा असलेल्या विहिरी अधिग्रहित करण्याच्या उपाययोजनांवर नगरपालिका काम करीत आहे..“अंबाडी धरणातील पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याबाबत पाटबंधारे विभागाशी पत्रव्यवहार केला आहे. शहरातील बंद बोअरवेल तातडीने सुरू करण्यात येतील. संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन विहिरींचे खोलीकरण, पाणी उपसा आणि आवश्यक विहिरी अधिग्रहित करण्याबाबत उपाययोजना सुरू आहेत.”राहुल कर्डे, (अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, नगरपालिका, कन्नड).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.