Kannad News : कामगारांच्या चेहऱ्यावरील समाधान हेच खरे यश; औराळा फाटा येथे आमदार संजना जाधव यांच्या हस्ते गृहपयोगी संच वितरण केंद्राचे उद्घाटन!

Construction Workers Scheme : औराळा फाटा येथे बांधकाम कामगारांसाठी गृहपयोगी संच वितरण केंद्राचे उद्घाटन आमदार संजना जाधव यांच्या हस्ते करण्यात आले. कामगारांच्या चेहऱ्यावर दिसणारे समाधान हेच या योजनेचे खरे यश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कन्नड : कन्नड तालुक्यातील औराळा फाटा येथे महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने बांधकाम कामगारांसाठी देण्यात येणाऱ्या विनामूल्य गृहपयोगी संच वितरण केंद्राचे उद्घाटन आमदार संजना जाधव यांच्या हस्ते सोमवारी (ता. २२) रोजी करण्यात आले.

