Kannad News : कामगारांच्या चेहऱ्यावरील समाधान हेच खरे यश; औराळा फाटा येथे आमदार संजना जाधव यांच्या हस्ते गृहपयोगी संच वितरण केंद्राचे उद्घाटन!

कन्नड : कन्नड तालुक्यातील औराळा फाटा येथे महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने बांधकाम कामगारांसाठी देण्यात येणाऱ्या विनामूल्य गृहपयोगी संच वितरण केंद्राचे उद्घाटन आमदार संजना जाधव यांच्या हस्ते सोमवारी (ता. २२) रोजी करण्यात आले. .यावेळी हतनूर गटाचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य किशोर पवार, बाजार समितीचे उपसभापती जयेश बोरसे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या शेतकरी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब मोहिते, रामेश्वर घनकर, नवनिर्वाचित नगरसेवक प्रकाश अग्रवाल, बंटी सुरे, जिल्हा बँकेचे मॅनेजर योगेश पारवे, शहरप्रमुख राम पवार, कृष्णा बोरसे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. महायुती सरकारने कष्टकरी बांधकाम कामगारांच्या दैनंदिन जीवनात दिलासा मिळावा तसेच त्यांच्या कुटुंबाच्या गरजा सुलभव्हाव्यात या उद्देशाने हा उपक्रम राबविला आहे. .Pune Drunk Driving : तीन दिवसांत २०१ मद्यपी वाहनचालकांवर कारवाई; अपघातांवर नियंत्रणासाठी पुणे पोलिसांचा कडक वार!.कामगारांच्या चेहऱ्यावर दिसणारे समाधान व आनंद हेच या योजनेचे खरे यश असल्याचे प्रतिपादन आमदार संजना जाधव यांनी केले. यावेळी औराळी-धनगरवाडीच्या सरपंच संगीता शिवाजी निकम, चेअरमन रमेशकुमार खंडेलवाल, बाजार समितीचे माजी संचालक सीताराम वारे, कृष्णा तातेराव बोरसे, चंद्रकांत देशमुख, सखाहरी निकम, पंढरीनाथ निकम, शेषराव निकम, कचरु गायकवाड, केशव राठोड, कृष्णा हार्दे, रविंद्र कवडे, वाल्मीक खैरणार, सुधाकर पवार, कल्याण पवार, तुकाराम भोजने, गोविंद भोजने, गोकुळ नलावडे यांच्यासह अनेक नागरिक उपस्थित होते..बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधकाम योजनेअंतर्गत औराळी, धनगरवाडी या ग्रुप ग्रामपंचायत इमारतीच्या नवीन बांधकामाचे भुमीपुजन आमदार संजना जाधव यांच्या हस्ते सोमवारी (ता. २२) रोजी करण्यात आले. यावेळी ग्रामपंचायतीचे अधिकारी, पदाधिकारी, ग्रामस्थ उपस्थितीत होते.