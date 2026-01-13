Kannad Municipal Council : कन्नडमध्ये रंजना राठोड उपनगराध्यक्षपदी, तर संतोष कोल्हे यांची स्वीकृत सदस्यपदी निवड!

कन्नड : कन्नड नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्ष पदाची तसेच स्वीकृत नगरसेवक पदांची निवड करण्यासाठी नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा शेख फरीन बेगम अब्दुल जावेद यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. १३) नगरपरिषदेच्या सभागृहात सर्वसाधारण सभा पार पडली. उपनगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रंजना रविंद्र राठोड यांचा एकमेव अर्ज प्राप्त झाल्याने त्यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. .तर स्वीकृत नगरसेवकपदी राष्ट्रवादी काँग्रेस–भाजप युतीच्या कोट्यातून माजी नगराध्यक्ष संतोष किसनराव कोल्हे, भाजपकडून आजूबाई शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष सुधाकर देवकर, तसेच काँग्रेस पक्षाच्या कोट्यातून सय्यद अहमद अली (भैय्या मेंबर) यांची सर्वानुमते निवड झाल्याचे पीठासीन अधिकारी शेख फरीन बेगम यांनी जाहीर केले. निवड जाहीर होताच दोन्ही समर्थकांनी घोषणा देत व फटाक्यांची आतषबाजी करत नगरपरिषदेचा परिसर दणाणून सोडला. .BMC Election Voting: मतदान प्रक्रियेसाठी मुंबई पोलिस सज्ज, २५ हजारांहून अधिक मनुष्यबळ तैनात.यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपकडून सभागृहात छोटेखानी विजयी सभा घेण्यात आली, तर काँग्रेसकडून स्वीकृत नगरसेवकांचा नगरपरिषदेच्या मुख्य इमारतीसमोर सत्कार करून जल्लोष करण्यात आला. या वेळी नगरसेवक विद्या काशिनंद, कचरु आव्हाळे, युवराज बनकर, बेबीबाई सुरे, वर्षा ताठे, मनीषा डोळस, सोनल गायकवाड, असलम शेख, सोनाली बैनाडे, प्रकाश पुनमचंद अग्रवाल, संतोष कचरू निकम, अनिस मकबूल शहा, आलिया अजीज शेख, शीतल घोंगते, राहुल वाघ, शेख फरहान जावेद, अयाज मकबूल शहा, शेख कमरुनीसा अब्दुल रऊफ, शेख मुमताजबी फईज मोहम्मद, अब्दुल जावेद अब्दुल वाहेद, नफिसबेगम अ. रऊफ, अरिफ असीफ शेख, अलका जाधव, सोनाली पवार आदि नगरसेवक सभागृहात उपस्थित होते..राष्ट्रवादी काँग्रेस–भाजपकडून गटनेतेपदी संतोष कचरू निकम, काँग्रेसकडून अयाज मकबूल शहा, तर शिवसेनेकडून प्रकाश पुनमचंद अग्रवाल यांची दोन दिवसापुर्वीच गटनेतेपदी निवड झाली आहे..“आम्ही विरोधात असलो तरी शहरातील स्वच्छता, पाणी व इतर विकासकामांसाठी सत्ताधाऱ्यांच्या पुढे राहू. मात्र नगरपरिषदेच्या आडून शहरातील मोकळ्या भूखंडांच्या विक्रीचा कुणी डाव रचला, तर तो कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही. वेळप्रसंगी न्यायालयीन लढाई लढू, गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरू; पण शहराच्या जागा विकण्याचा मनसुबा उधळून लावू,” असा स्पष्ट इशारा नवनिर्वाचित नगरसेवक संतोष कोल्हे यांनी दिला..Alandi Municipal Council : 'बुके ऐवजी बुक' देऊन नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे स्वागत; आळंदी पालिकेत भाजपचे निर्विवाद वर्चस्व!.यावेळी माजी आमदार नितीन पाटील, नगरसेवक सुधाकर देवकर यांनी आपली मनोगते व्यक्त केली. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष कैलास अकोलकर, महाराष्ट्र फेडरेशनचे संचालक पांडुरंग घुगे यांच्यासह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..शहरात, तालुक्यात बंजारा समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे त्या समाजाला ख-या अर्थाने न्याय दिला पाहिजे. या भुमिकेतुन आम्ही महायुती म्हणून उपनगराध्यक्षपदी रंजना राठोड यांना संधी दिली. आम्ही पदासाठी नाही तर भगव्या झेंड्यासाठी तडजोड केली आहे.संजय खंबायते (जिल्हाध्यक्ष भाजपा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.