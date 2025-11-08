Kannad Election : उमेदवार शोधण्यासाठी राजकीय पक्षाची होतय दमछाक; कन्नडला अद्यापही युती, आघाडीसंदर्भात राजकीय पक्षांच्या हालचाली थंडच!

संतोष निकमकन्नड : युती अथवा आघाडी संदर्भातही कोणत्याही पक्षांची ठोस हालचाल सध्या शहरात दिसत नसल्याने आघाडी प्रक्रियेचा वेग मंदावल्याचे चित्र आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा हे महायुतीचे घटक पक्ष असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते संतोष कोल्हे व त्यांच्या पत्नी स्वाती कोल्हे यांच्या नेतृत्वाखाली नगरपरिषदेची सत्ता मागील पंधरा वर्षांपासून राहिली आहे. संजना जाधव या आमदार असल्यामुळे नगराध्यक्ष पदासाठी उमेदवार निश्चित करणे त्यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचा मुद्दा असल्याचे मानले जात आहे. भाजपकडे देखील नगराध्यक्ष पदासाठी सक्षम उमेदवार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे महायुतीतील तिन्ही पक्ष स्वबळावर लढणार की युतीतून हे काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे..जर नगरपरिषद निवडणुका स्वबळावर लढवल्या गेल्या, तर पुढील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकाही स्वबळावर लढवल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाकडून माजी नगराध्यक्ष संतोष कोल्हे यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुकीची तयारी जवळपास पूर्ण झाली आहे. काँग्रेसमध्येही माजी आमदार नामदेव पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगराध्यक्ष तसेच नगरसेवक उमेदवार निश्चितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेसची प्रतिष्ठेची तर राष्ट्रवादीला (एसपी) हवी नवसंजीवनी.शिवसेनेच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत नगराध्यक्ष पदासाठी प्रकाश पिरथानी (अग्रवाल) यांच्या नावावर चर्चा झाली असून, शिवसेनेकडुन त्याच नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. भाजपमध्ये मोर्चेबांधणी युद्धपातळीवर सुरू असली तरी युतीबाबत पक्षातील पदाधिकारी माध्यमांशी बोलण्यास टाळाटाळ करत असल्याने, भाजप सध्या सावध भूमिका घेताना दिसत आहे. एमआयएम पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष यांनी देखील शनिवारी सायंकाळी शहरात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बैठक घेतली. एमआयएम देखील या निवडणुकीत दमदार ताकद दाखविण्याच्या तयारीत आहे..युबीटीकडे अद्यापही नगराध्यक्ष पदासाठी तसेच २५ ही जागांवर उमेदवारांची निश्चिती झालेली नाही. पुढील चार ते पाच दिवसांत उमेदवारांचा आढावा घेऊन निर्णय घेतला जाणार आहे. जर उमेदवारांची गणिते जुळली नाहीत, तर महाविकास आघाडीतील काँग्रेसच्या चिन्हावर युबीटीचे चार ते पाच उमेदवार निवडणुकीत उतरविण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) मात्र सध्या शांत भूमिकेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.