मराठवाडा

Kannad Election : उमेदवार शोधण्यासाठी राजकीय पक्षाची होतय दमछाक; कन्नडला अद्यापही युती, आघाडीसंदर्भात राजकीय पक्षांच्या हालचाली थंडच!

Municipal Elections : कन्नड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज उद्यापासून स्वीकारले जाणार आहेत. मात्र अद्यापही काही राजकीय पक्षांना नगराध्यक्ष पदासाठी तसेच प्रभाग क्रमांक ६ पासून ते प्रभाग क्रमांक १२ पर्यंत सक्षम उमेदवार शोधण्यासाठी चागंलीच दमछाक होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
Kannad political parties struggle to finalize election candidate

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संतोष निकम

कन्नड : युती अथवा आघाडी संदर्भातही कोणत्याही पक्षांची ठोस हालचाल सध्या शहरात दिसत नसल्याने आघाडी प्रक्रियेचा वेग मंदावल्याचे चित्र आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा हे महायुतीचे घटक पक्ष असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते संतोष कोल्हे व त्यांच्या पत्नी स्वाती कोल्हे यांच्या नेतृत्वाखाली नगरपरिषदेची सत्ता मागील पंधरा वर्षांपासून राहिली आहे. संजना जाधव या आमदार असल्यामुळे नगराध्यक्ष पदासाठी उमेदवार निश्चित करणे त्यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचा मुद्दा असल्याचे मानले जात आहे. भाजपकडे देखील नगराध्यक्ष पदासाठी सक्षम उमेदवार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे महायुतीतील तिन्ही पक्ष स्वबळावर लढणार की युतीतून हे काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.

Marathwada
political
election
Kannad
Municipal election

