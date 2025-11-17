Kannad Nagarparishad Election : कन्नडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप यांचा युतीचा फॉर्म्युला ठरला; जिल्हाध्यक्ष संजय खंबायते यांची माहिती

कन्नड - कन्नड नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष व २५ नगरसेवक पदांसाठी होत असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस व भारतीय जनता पार्टी या दोन्ही पक्षांमध्ये नगराध्यक्ष पदासह २०-५ चा फॉर्म्युला सोमवारी (ता.१७) रोजी अखेर निश्चित झाला..या करारानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून नगराध्यक्ष पदासह २० जागांवर, तर भाजपकडून ५ जागांवर उमेदवार आपल्या पक्षचिन्हावर निवडणूक लढवणार असल्याची माहिती भाजपचे जिल्हाध्यक्ष संजय खंबायते यांनी माजी आमदार नितीन पाटील यांच्या निवासस्थानी झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली..खंबायते यांनी सांगितले की, 'मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आदेशानुसार युतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेलाही देखील युतीत सहभागी होण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. आम्ही पदापेक्षा विकासाला प्राधान्य देतो. सत्ता महत्त्वाची नसून स्थानिक जनतेच्या भावना व त्यांच्या विकासाचा विचार करूनच वरिष्ठ नेत्यांच्या आदेशानुसार ही युती केली आहे.'.या वेळी माजी आमदार नितीन पाटील, भाजप जिल्हा सरचिटणीस सुभाष काळे, माजी नगराध्यक्ष संतोष कोल्हे, तालुकाध्यक्ष कैलास अकोलकर आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.