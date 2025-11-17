मराठवाडा

Kannad Nagarparishad Election : कन्नडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप यांचा युतीचा फॉर्म्युला ठरला; जिल्हाध्यक्ष संजय खंबायते यांची माहिती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आदेशानुसार कन्नड नगरपरिषदेत युतीचा निर्णय घेण्यात आला.
कन्नड - कन्नड नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष व २५ नगरसेवक पदांसाठी होत असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस व भारतीय जनता पार्टी या दोन्ही पक्षांमध्ये नगराध्यक्ष पदासह २०-५ चा फॉर्म्युला सोमवारी (ता.१७) रोजी अखेर निश्चित झाला.

