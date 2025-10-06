Kannad Nagarparishad Election : कन्नड नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव; शहरात ‘भावी वहिनीसाहेब’ ताईसाहेब चर्चेत

- संतोष निकमकन्नड - मुंबई येथे झालेल्या नगरपरिषदांच्या आरक्षण सोडतीकडे कन्नड शहरातील सर्वच राजकीय कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले होते. या सोडतीनुसार कन्नड नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष पद सर्वसाधारण महिला या वर्गासाठी राखीव झाले आहे.या निर्णयानंतर शहरातील राजकारणात नवीन समीकरणांची चर्चा सुरु झाली असून, सोशल मीडियावर ‘भावी नगराध्यक्षा वहिनीसाहेब, ताईसाहेब’ अशा आशयाचे बॅनर मोठ्या प्रमाणात फिरताना दिसत आहेत..पत्नीसाठी मोर्चेबांधणीला सुरुवात -आरक्षण सोडत जाहीर होताच राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, उबाठा आदी पक्षातील इच्छुक नेत्यांनी आपल्या पत्नींसाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. नगराध्यक्ष पद महिलांसाठी राखीव झाल्याने शहरातील महिला वर्गात उत्साहाचे वातावरण आहे, तर अनेक पुरुष इच्छुकांचा मात्र हिरमोड झाला आहे..चर्चेत असलेली महिला चेहरे -स्वाती कोल्हे :– माजी नगराध्यक्षा, पत्नी संतोष कोल्हे (राष्ट्रवादी काँग्रेस)उर्मिली पवार :– पत्नी उद्योजक मनोज पवार (भाजप)अनिता कवडे :– माजी नगरसेविका, पत्नी काकासाहेब कवडेसंगिता पाटील :– पत्नी माजी उपनगराध्यक्ष डॉ. सदाशिव पाटीलकविता रत्नाकर पंडीत :– माजी नगरसेविकाशाईन याकुब शेख :– पत्नी याकुब शेख (मंडपवाले)या यादीत आणखी काही नव्या नावांची भर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..महायुतीत फूट पडण्याची शक्यता -राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांकडे ताकदीचे इच्छुक असल्याने ही निवडणूक महायुतीतून लढवली जाण्याची शक्यता कमी असल्याचे शहरातील राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. तर महाविकास आघाडीकडे इच्छुकांची संख्या कमी असल्याने तेथून एकसंघ उमेदवार उभा राहू शकतो, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. शहरातील मुस्लिम समाजाचे मतदारसंघ लक्षणीय असल्याने एमआयएम पक्षाकडूनही उमेदवारी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..आरक्षण सोडतीची माहिती -नगरसेवक पदांची आरक्षण सोडत बुधवार (ता.८) रोजी सकाळी ११ वाजता नगरपरिषदेच्या सार्वजनिक वाचनालयात होणार आहे, अशी माहिती मुख्याधिकारी प्रशासक तथा उपविभागीय अधिकारी संतोष गोरड यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.