Kannad Police Raid : कन्नडमध्ये मांजा विक्रेत्यावर पोलिसांचा छापा; एक ताब्यात; नायलॉन मांजा जप्त!

कन्नड : शहरातील शिवनगर येथील एका घरासमोर असलेल्या मोकळ्या आवारात बंदी असलेला नायलॉन मांजा विक्री करत असल्याची माहिती मिळताच स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी बुधवारी (ता.१०) सायंकाळी छापा टाकून ७,६४० रुपयांचा नायलॉन मांजा जप्त केला आहे. याप्रकरणी कन्नड शहर पोलीस ठाण्यात शेख नासेर शेख कबीर (वय ५६, रा. शिवनगर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला अटकही करण्यात आली आहे..मकर संक्रांतीनिमित्त पतंग उडविण्याचा छंद मोठ्या प्रमाणावर जोपासला जातो. मात्र, काहीजण दोराऐवजी नायलॉन मांजाचा वापर करीत असल्याने पक्षी, लहान मुले तसेच वाहनचालक गंभीर जखमी होत असल्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. नायलॉन व सिंथेटिक मांजा पर्यावरणासाठी तसेच पक्षांसाठी अत्यंत धोकादायक असल्याने त्याच्या विक्री व वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. अशा बंदी असलेल्या मांजावर पोलिसांची करडी नजर असून स्वतंत्र पथके तयार करण्यात आली आहेत. दरम्यान, गुप्त बातमीदाराकडून मिळालेल्या माहितीनुसार शिवनगर येथील एका घरासमोरील खुल्या आवारात शेख नासेर शेख कबीर हा बंदी असलेला नायलॉन मांजा विक्री करत असताना रंगेहाथ ताब्यात घेण्यात आला.. त्यानंतर घराची झडती घेतली असता ७,६४० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी कन्नड शहर पोलीस ठाण्यात पर्यावरण संरक्षण अधिनियमांतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. सदर कारवाई पोलिस निरीक्षक विजयकुमार राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पवन हिंगमीरे, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल अशोक वाघ, विष्णू गायकवाड, अनिल काळे, महेश बिरोटे, संजय तांदळे तसेच महिला पोलीस अंमलदार प्रिया भंडारे यांच्या पथकाने केली.