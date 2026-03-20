Sambhajinagar News: कन्नडमध्ये ‘हायटेक’ स्वच्छतेची सुरुवात; ८ हजार मालमत्तांचे जिओ टॅगिंग

कन्नड: शहरातील कचरा संकलन प्रक्रियेवर प्रभावी देखरेख ठेवण्यासाठी कन्नड नगर परिषदेने आता आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरली आहे. आयसीटीआधारित कचरा संकलन मॉनिटरिंग प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली असून, यामुळे शहर स्वच्छतेच्या मोहिमेला मोठी गती मिळणार आहे..नगराध्यक्षा फरीन बेगम अब्दुल जावेद यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर शहर स्वच्छता आणि पाणीपुरवठा या मूलभूत सुविधांना प्राधान्य दिले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून, महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजनेच्या निधीतून ही विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे..नगर परिषद संचालनालय आणि आयटीआय लिमिटेड यांच्यातील करारानुसार शहरातील घरगुती व व्यावसायिक मालमत्तांचे जिओ टॅगिंग करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या कामाचा प्रगती अहवाल नुकताच जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करण्यात आला आहे..डम्पिंग ग्राउंडचेनियोजनशहरापासून ५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नगर परिषदेच्या डम्पिंग ग्राउंडचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन करण्यावरही प्रशासनाचा भर आहे. जिओ टॅगिंगमुळे कचरा संकलन व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि सुरळीत होणार आहे. या मोहिमेसाठी भाग्यश्री बेडगे, प्रशांत देशपांडे, नीलेश शिंदे, पवन परदेशी, वैशाली दाभाडे, वाल्मीक शिरसाट व कर्मचाऱ्यांचे पथक परिश्रम घेत आहे.