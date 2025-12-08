Marathwada News : कन्नडमध्ये मकाच्या हमीभाव नोंदणीला मोठी दिरंगाई; सहापैकी फक्त दोनच केंद्रे सुरू!

कन्नड : तालुक्यातील तालुका खरेदी-विक्री संघ, जय भवानीमाता तेलबिया उत्पादक कंपनी (निंबोरा इन्स्टिट्यूट, चिकलठाण), मारोती महाराज तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्था (हतनूर), शनैश्वर तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्था (मेहगाव), ओमशांती भाजीपाला खरेदी-विक्री सहकारी संस्था (अंधानेर फाटा) आणि श्री स्वामी समर्थ कामगार सहकारी संस्था (पळसगाव) - या सहा शासकीय केंद्रांवर २९ नोव्हेंबरपासून हमीभावाने मका खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्षात तालुका खरेदी-विक्री संघ आणि श्री स्वामी समर्थ कामगार सहकारी संस्था, पळसगाव या फक्त दोनच केंद्रांवर नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे. .आतापर्यंत या दोन केंद्रांवर १५१ शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली असल्याची माहिती खरेदी-विक्री संघाचे सचिव कृष्णाराव काळे, उद्योजक मनोज पवार यांनी सोमवारी (ता.८) दिली. बाजारात मक्याला अपेक्षित दर न मिळाल्याने शेतकरी हतबल झाले होते. सर्व शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी झाल्यानंतर शासनाने मक्याला २,४०० रुपये प्रति क्विंटल असा आधारभूत दर जाहीर केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या योजनेअंतर्गत आपला मका हमीभावाने विकण्यासाठी तालुक्यातील शेकडो शेतकरी व महिला शेतकरी नोंदणीसाठी कार्यालयात गर्दी करत आहेत. दररोज सकाळी कार्यालय उघडण्यापूर्वीच रांगा लागतात. मात्र इंटरनेट व संकेतस्थळे वारंवार ठप्प होत असल्याने नोंदणी प्रक्रियेला विलंब होत असून, तासन्तास प्रतीक्षा करूनही नोंदणी न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे..रायगडमध्ये भात खरेदीला अल्प प्रतिसाद.नोंदणीची अंतिम मुदत १५ डिसेंबरआतापर्यंत केवळ १०६ शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली असून अजूनही शेकडो शेतकरी प्रतीक्षेत आहेत. शेतकऱ्यांना देयक थेट राष्ट्रीयीकृत बँक खात्यात जमा करण्यात येणार असून कोणतेही रोखी व्यवहार होणार नाहीत. नोंदणीची अंतिम मुदत १५ डिसेंबर निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी विलंब न करता आवश्यक कागदपत्रांसह नोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.ज्ञानेश्वर निकम (अध्यक्ष, खरेदी-विक्री संघ, कन्नड).प्रतिक्रीया: १आम्ही सकाळी दहा वाजेपासुन केंद्रावर मकाची नोंदणी करण्यासाठी येऊन बसलो आहे. परंतु माझा थम येत नाही. आणि थम आल्याशिवाय नोंदणी होत नाही. मग आता आमची मका शासन घेणार नाही का? शासनाने थम चाचक अट रद्द करावी. काकासाहेब उत्तम शिंनगारे (शेतकरी, शिवराई, कन्नड)प्रतिक्रीया: 2मी पहिल्यांदा शासकीय मका खरेदी केंद्र घेतले. परंतु वेबसाईटच चालत नसल्याने ऑनलाईन करतांना मोठ्या अडचणीला सामोरे जावे लागते आहे. आम्ही दररोज सर्व साहित्य घेऊन ऑनलाईन करण्यासाठी बसतो परंतु आतापर्यंत एकही नोंदणी झालेली नाही. उध्दव पवार (ओमशांती भाजीपाला खरेदी-विक्री सहकारी संस्था अंधानेर फाटा).Pune News : देशाचा जीडीपी वाढण्यात सहकाराची मोठी मदत होईल - प्रा डॉ. दुर्गाडे; सन्मित्र सहकारी बँकेच्या वतीने पतसंस्थांसाठी सहकार मेळावा!.नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे शेतकऱ्याच्या नावावर ७/१२ उतारा (सामायिक उतारा असल्यास इतर खातेदारांचे संमतीपत्र आवश्यक) आधारकार्ड व राष्ट्रीयीकृत बँक खात्याचे पासबुक/खाते तपशील २०२५-२०२६ सालचा पीक पेरा दाखला नोंदणीच्या वेळी शेतकऱ्याची स्वतः उपस्थिती बंधनकारक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.