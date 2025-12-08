मराठवाडा

Marathwada News : कन्नडमध्ये मकाच्या हमीभाव नोंदणीला मोठी दिरंगाई; सहापैकी फक्त दोनच केंद्रे सुरू!

Maize MSP : कन्नड तालुक्यात मकाच्या हमीभाव नोंदणीसाठी सहा केंद्रांची घोषणा झाली असली तरी प्रत्यक्षात फक्त दोनच केंद्रे चालू आहेत. तांत्रिक अडचणींमुळे केवळ १५१ नोंदणी पूर्ण झाल्याने शेकडो शेतकरी अजूनही प्रतीक्षेत आहेत.
Only Two Out of Six Centers Active for Maize MSP Registration

Only Two Out of Six Centers Active for Maize MSP Registration

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कन्नड : तालुक्यातील तालुका खरेदी-विक्री संघ, जय भवानीमाता तेलबिया उत्पादक कंपनी (निंबोरा इन्स्टिट्यूट, चिकलठाण), मारोती महाराज तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्था (हतनूर), शनैश्वर तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्था (मेहगाव), ओमशांती भाजीपाला खरेदी-विक्री सहकारी संस्था (अंधानेर फाटा) आणि श्री स्वामी समर्थ कामगार सहकारी संस्था (पळसगाव) - या सहा शासकीय केंद्रांवर २९ नोव्हेंबरपासून हमीभावाने मका खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्षात तालुका खरेदी-विक्री संघ आणि श्री स्वामी समर्थ कामगार सहकारी संस्था, पळसगाव या फक्त दोनच केंद्रांवर नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे.

Loading content, please wait...
Marathwada
agriculture
Kannad
msp
maize

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com