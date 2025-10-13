Kannad News : कन्नड तालुक्यातील ८ जिल्हा परिषद गटाचे, तर १६ पंचायत समिती गणाचे आरक्षण जाहीर

कन्नड - तालुक्यातील आठ जिल्हा परिषद गटांसाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात, तर सोळा पंचायत समिती गणांसाठी कन्नड तहसील कार्यालयात उपविभागीय अधिकारी तथा प्राधिकृत अधिकारी संतोष गोरड यांच्या अध्यक्षतेखाली आरक्षण सोडत सोमवारी (ता. १३) रोजी पार पडली..यावेळी तहसीलदार विद्याचरण कडवकर, गटविकास अधिकारी डॉ.ओमप्रकाश रामावत, नायब तहसीलदार प्रशांत काळे, दिलीपकुमार सोनवणे, तलाठी दीपक एरंडे आदी उपस्थित होते.ही सोडत ‘ईश्वर चिठ्ठी’ पद्धतीने १० वर्षांचा बालक शेख मुसद्दीक शेख मुजक्कीर यांच्या हस्ते करण्यात आली. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे आरक्षण जाहीर होताच, इच्छुकांच्या समर्थकांकडून 'आपले भावी जिल्हा परिषद सदस्य', 'पंचायत समिती सदस्य', 'ताईसाहेब', 'भैय्यासाहेब', 'वहिनीसाहेब', 'आबासाहेब', 'डॉक्टरसाहेब', 'सर', 'भाऊ' अशा शुभेच्छा संदेशांसह बॅनर सोशल मीडियावर झळकू लागले..या आरक्षण सोडतीनुसार, जेहुर गट अनुसूचित जमाती (महिला) प्रवर्गासाठी राखीव करण्यात आला आहे.नागद, हतनूर, कुंजखेडा हे तीन गट सर्वसाधारण महिला, तर देवगाव रंगारी, पिशोर, चिंचोली लिंबाजी, करंजखेडा हे चार गट सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी सुटले आहेत. जेहुर गट वगळता सात गट सर्वसाधारण व सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी सुटल्याने, तालुक्यात दिवाळीपूर्वीच राजकीय फटाके फुटायला सुरुवात झाली आहे..औराळा, जेहुर गणातील विजयी उमेदवाराच्या गळ्यात सभापतीपदाची माळ पडण्याची शक्यता -पंचायत समितीच्या सभापतीपदासाठीची आरक्षण सोडत १६ ऑक्टोबर रोजी होण्याची शक्यता आहे.औराळा गण अनुसूचित जाती (SC) तर जेहुर गण अनुसूचित जमाती (ST) साठी राखीव आहे.राजकीय वर्तुळात चर्चेनुसार, या वेळी सभापतीपद अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गासाठी राखीव होण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे.असे झाल्यास, औराळा किंवा जेहुर गणातील विजयी उमेदवाराच्या गळ्यात पुन्हा एकदा सभापतीपदाची माळ पडण्याची दाट शक्यता आहे..जिल्हा परिषद गट आरक्षण पुढीलप्रमाणे -नागद – सर्वसाधारण महिलाकरंजखेडा – सर्वसाधारणपिशोर – सर्वसाधारणचिंचोली (लिंबाजी) – सर्वसाधारणकुंजखेडा – सर्वसाधारण महिलाहतनूर – सर्वसाधारण महिलाजेहुर – अनुसूचित जमाती महिलादेवगाव – सर्वसाधारण.पंचायत समिती गण आरक्षण पुढीलप्रमाणे -औराळा – अनुसूचित जाती (SC)जेहुर – अनुसूचित जमाती सर्वसाधारण (ST)घाटशेंद्रा – नागरी मागास प्रवर्ग (ना.मा.प्र.) महिलाचिंचोली लिंबाजी – ना.मा.प्र. महिलानिंभोरा – ना.मा.प्र. सर्वसाधारणचापानेर – ना.मा.प्र. सर्वसाधारणनागद – सर्वसाधारण महिलाकरंजखेडा – सर्वसाधारण महिलाचिखलठाण – सर्वसाधारण महिलाअंधानेर – सर्वसाधारण महिलापिशोर – सर्वसाधारण महिलानाचनवेल – सर्वसाधारण महिलाकुंजखेडा – सर्वसाधारणहतनूर – सर्वसाधारणदेवगाव रंगारी – सर्वसाधारणताडपिंपळगाव – सर्वसाधारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.