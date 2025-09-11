मराठवाडा

Kannad Crime : कन्नडमध्ये सोनसाखळी चोरी प्रकरणात दोन आरोपींना अटक, २.७ लाखांची मालमत्ता जप्त

Chain Snatching : कन्नड शहरात घडलेल्या सोनसाखळी चोरी प्रकरणाचा अवघ्या दोन दिवसांत तपास करून पोलिसांनी आरोपींना अटक केली आणि चोरी गेलेली सोनसाखळी हस्तगत केली.
सकाळ वृत्तसेवा
कन्नड : शहरात घडलेल्या सोनसाखळी चोरी प्रकरणाचा अवघ्या दोन दिवसांत उलगडा करत कन्नड शहर पोलिसांनी बुधवारी (ता.१०) दोन आरोपींना गजाआड केले. त्यांच्या ताब्यातून सुमारे २ लाख ७० हजार रुपये किमतीची अडीच तोळ्यांची सोनसाखळी हस्तगत करण्यात आली आहे.

