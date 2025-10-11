Beed News: भेगा पडलेला भाग कोसळला; कपिलधारवाडीतील ग्रामस्थांत भीतीचे वातावरण कायम

बीड : कपिलधारवाडी गावातील नागरिक गेल्या बारा दिवसांपासून कपिलधार मंदिर परिसरात वास्तव्य करत आहेत. आता चक्क रस्त्याच्या आजूबाजूने तब्बल आठ फूट भेगा पडल्या असून भाग ढासळत आहे..तरी जिल्हा प्रशासनाकडून तत्काळ उपयोजना करण्याऐवजी फक्त कागदी घोडे नाचविण्याचे काम केले जात आहे. वरिष्ठ भूगर्भ सर्वेक्षण पथकाकडून पाहणी करत तत्काळ पुनर्वसनाचे निर्देश दिले. मात्र, येथील प्रशासनाकडून धिम्या गतीने काम सुरू असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत..गावातील नागरिकांचे स्थलांतर मंदिरात केले. मात्र, या मंदिरात किती दिवस राहायचे आणि उदरनिर्वाह कसा करायचा, असा प्रश्न येथील नागरिकांसमोर उपस्थित होत आहे. प्रशासन म्हणतंय गाव परिसरात जाऊ नका..मात्र, गावाखाली असलेल्या नागरिकांना शेतीच्या कामासाठी गावात आणि डोंगर भागाच्या खाली जावे लागत आहे. मात्र, दिवसाला खाली-खाली जात असलेला डोंगरभाग केव्हाही कोसळू शकतो. हे माहिती असतानाही प्रशासनाकडून उपाययोजना न करता फक्त पाहणी अन् कागदी घोडे नाचविले जात आहेत..जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठककपिलधारवाडीचे प्रकरण आणि हिंगणी खुर्द गावाला पुराने तडाखा दिल्याने या दोन्ही गावांच्या पुनर्वसनाबाबत जिल्हास्तरीय बैठक जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. कपिलधारवाडीत ८० कुटुंबे असून साडेचारशेवर लोकसंख्या आहे. या गावात मागील १० दिवसांपासून जमिनीला मोठ्या भेगा, रस्त्यांना भेगा, भिंती पडणे असे प्रकार झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांचे कपिलधार येथील भक्त निवासात स्थलांतर करण्यात आले आहे. तर, हिंगणी खुर्द गावाला पुराचा मोठा तडाखा बसतो. त्यामुळे या दोन्ही गावांचे पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे. पुनर्वसन प्रक्रियेतील आवश्यक टप्प्यांविषयी चर्चा करण्यात आली. नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देऊन पुनर्वसनाचे काम नियोजनबद्ध व तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश यावेळी विवेक जॉन्सन यांनी दिले..Latur Crime: मोबाइल व पैशासाठी जीव घेतला! लातूरमध्ये रस्त्यातच तरुणाचा खून.जनावरांची अद्यापही सोय नाहीजिल्हा प्रशासनाकडून कपिलधारवाडी येथे सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी भेट देऊन आश्वासने दिली. अनेक नेतेही आले. मात्र, ठोस उपाययोजना कुणीच केली नाही. गावातील नागरिकांची मंदिरात राहण्याची सोय केली. मात्र, गावात किमान शंभरहून अधिक जनावरे आहेत. त्यांची अद्यापही कसल्याही प्रकारची सोय करण्यात आली नसून गावातील नागरिक अजूनही डोंगर परिसरातील शेतात जनावरे बांधत असल्याचे गावातील अमोल शिंदे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.