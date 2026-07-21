ST Protest: थांबा नसल्याचे कारण पुढे करून विद्यार्थ्यांना पावसांत ताटकळत ठेवल्याने संतप्त विद्यार्थ्यांनी रोखल्या एसटी बसेस

पाचोड : करडगाव (ता.अंबड) येथे अधिकृत थांबा नसल्याचे कारण पुढे करून विद्यार्थ्यांना वारंवार बसमध्ये प्रवेश नाकारणाऱ्या आणि त्यांच्याशी उद्धट वर्तन करणाऱ्या एसटी चालक-वाहकांच्या मनमानी विरोधात संतप्त विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी (ता.२१) अखेर तीव्र आंदोलन छेडत पाचोड (ता.पैठण) येथील बसस्थानकात अंबड व जालन्याकडे जाणाऱ्या पैठण व अंबड आगाराच्या बसेस तब्बल पाऊण तास रोखून ठेवत राज्य परिवहन महामंडळाच्या कारभाराचा निषेध केला. दुपारी घडलेल्या या प्रकारामुळे बसस्थानकात मोठी गर्दी झाली. अखेर शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांच्या मध्यस्थीनंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले..यासंबंधी अधिक माहिती अशी, करडगाव (ता.अंबड) येथील आठवी ते दहावीमध्ये शिकणारे सुमारे ४० ते ५० विद्यार्थी शिक्षणासाठी दररोज पाचोड येथे ये-जा करतात. शाळा दुपारी दोन वाजता सुटल्यानंतर अंबडकडे जाणाऱ्या अनेक बसेस "थांबा नसल्याचे" कारण सांगून या विद्यार्थ्यांना बसमध्ये घेत नाहीत. परिणामी विद्यार्थ्यांना तीन-चार तास लोकल बसची वाट पाहत उपाशी बस स्थानकात थांबावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या अभ्यासाचे मोठे नुकसान होत होऊन त्यांना मानसिक त्रासालाही सामोरे जावे लागत आहे..राज्य परिवहन महामंडळाचे "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" हे ब्रीदवाक्य केवळ कागदोपत्री फलकांपुरतेच उरले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण नसल्यामुळे काही चालक व वाहकांची मनमानी वाढली असून विद्यार्थ्यांसह सर्वसामान्य प्रवाशांनाही उद्धट वागणूक दिली जात आहे..मंगळवारी (ता. २१) दुपारी पैठण आगाराची पैठण–अंबड–जालना ही इलेक्ट्रिक बस पाचोड बसस्थानकात आली. विद्यार्थी बसमध्ये चढत असतानाच चालक व वाहकांनी करडगाव येथे अधिकृत थांबा नसल्याचे सांगत त्यांना बसमध्ये घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यानंतर आलेल्या अंबड आगाराच्या बसनेही विद्यार्थ्यांना भर पावसात बसमध्ये न घेता ताटकळत ठेवले. त्यामुळे संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांनी जालन्याकडे जाणाऱ्या सर्व बसेस बसस्थानकातच रोखून धरल्या.यावेळी काही चालकांनी "बाजूला व्हा, अन्यथा गाडी अंगावर घालू," अशी धमकी दिल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला. मात्र आठवी, नववी व दहावीतील विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी अजिबात न डगमगता बससमोर ठामपणे उभे राहिले. "आम्हाला बसमध्ये घेतल्याशिवाय एकही बस पुढे जाऊ देणार नाही," अशी भूमिका घेत त्यांनी घोषणाबाजी करत एसटी प्रशासनाचा निषेध केला..राज्य परिवहन महामंडळाच्या त्रासाला वैतागलेल्या या संतप्त विद्यार्थ्यांच्या या आक्रमक पावित्र्यामुळे बसस्थानकात मोठी गर्दी झाली. या घटनेमुळे पाऊणतास पुढे जाणाऱ्या प्रवाशांना प्रवाशांना ताटकळून गैरसोय झाली. संबंधित शाळेचे शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते चेतनसेठ पांडे व अन्य नागरिकांनी मध्यस्थी करत विद्यार्थ्यांची समजूत काढली. त्यानंतर सुमारे पाऊण तासाने बसेस पुढील मार्गावर रवाना झाल्या. एवढे होऊनही 'त्या ' मुजोर वाहक व चालकानी विद्यार्थ्याना बसमध्ये घेतले नाही..या घटनेनंतर विद्यार्थ्यांनी इशारा दिला की, यापुढेही विद्यार्थ्यांना बसमध्ये प्रवेश नाकारल्यास तीव्र "रास्ता रोको" आंदोलन छेडण्यात येईल आणि बसस्थानकातून एकही बस बाहेर जाऊ दिली जाणार नाही. या घटनेमुळे राज्य परिवहन महामंडळाच्या विद्यार्थीसेवेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.