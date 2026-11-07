Contractor Murder Case Solved Karmad News : कंत्राटदार इंद्रजित खुळे यांच्या खून प्रकरणाचा पर्दाफाश; अपहरण करून निर्घृण हत्या करणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील दोघांना बेड्या

बाळासाहेब काळेकरमाड : करमाड एमआयडीसी परिसरातील चेंबरमध्ये जळालेल्या अवस्थेत आढळलेल्या कंत्राटदार इंद्रजित बाबूराव खुळे (वय ५१, रा. गोलटगाव) यांच्या खून प्रकरणाचा पोलिसांनी यशस्वीरीत्या उलगडा केला आहे. अपहरण करून लोखंडी पाइप आणि सिमेंटच्या विटांनी डोक्यावर वार करीत त्यांची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मृतदेह चेंबरमध्ये टाकून पेट्रोल ओतून जाळण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. .या प्रकरणी उत्तर प्रदेशातील दोघांना अटक करण्यात आली असून, तिसरा आरोपी अद्याप फरार आहे. मात्र, या निर्घृण हत्येमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसल्याने खुनाचे गूढ कायम आहे.इंद्रजित खुळे हे २३ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी घरातून बाहेर पडल्यानंतर बेपत्ता झाले होते. बराच वेळ होऊनही ते घरी परतले नाहीत. नातेवाइकांनी विविध ठिकाणी शोध घेतला; मात्र त्यांचा ठावठिकाणा लागला नाही. अखेर त्यांचे पुतणे विशाल भास्कर खुळे यांनी २४ ऑक्टोबर रोजी करमाड पोलिस ठाण्यात अपहरणाची तक्रार दाखल केली. .त्यानुसार पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला होता.दरम्यान, ३ नोव्हेंबर रोजी करमाड एमआयडीसी परिसरातील एका चेंबरमधून तीव्र दुर्गंधी येत असल्याने एका शेतकऱ्याने पाहणी केली. त्यावेळी चेंबरमध्ये जळालेल्या व कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तपासणीनंतर हा मृतदेह बेपत्ता असलेल्या इंद्रजित खुळे यांचाच असल्याचे स्पष्ट झाले. फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळाची पाहणी करून महत्त्वाचे पुरावे संकलित केले..एमआयडीसीतील प्लॉटवर अपहरणानंतर हत्याया गुन्ह्याचा तपास करताना पोलिसांनी साक्षीदारांचे जबाब, तांत्रिक माहिती आणि अन्य पुराव्यांच्या आधारे संशयितांचा माग काढला. ऋषभ श्रीवास्तव आणि त्याच्या साथीदारांनी खुळे यांचे अपहरण करून त्यांना करमाड एमआयडीसीतील सी-५, प्लॉट क्रमांक पाच येथे नेल्याचे तपासात समोर आले. तेथे लोखंडी पाइप आणि सिमेंटच्या विटांनी डोक्यावर वार करून त्यांची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर मृतदेह जवळील चेंबरमध्ये टाकून पेट्रोल ओतून जाळण्यात आला. अशा प्रकारे गुन्ह्याचे पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले..कन्नौज जिल्ह्यातून दोघांना अटकगुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्थानिक गुन्हे शाखा आणि करमाड पोलिसांनी विशेष पथके तयार केली होती. तपासादरम्यान उत्तर प्रदेशातील कन्नौज जिल्ह्यातील तिर्वा येथून प्रियम विरेंद्रसिंह कुशवाह (वय १९) आणि रवी आसाराम कुशवाह (वय २१) या दोघांना अटक करण्यात आली. पोलिस चौकशीत त्यांनी ऋषभ श्रीवास्तव याच्या साथीने खून केल्याची कबुली दिल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. फरार आरोपी ऋषभ श्रीवास्तव याला पकडण्यासाठी पोलिसांचे पथक उत्तर प्रदेशात रवाना झाले आहे..हत्येमागील कारणाचा शोध सुरूदोघांना अटक झाल्याने खुनाचा घटनाक्रम समोर आला असला, तरी इंद्रजित खुळे यांची हत्या नेमकी कोणत्या कारणातून करण्यात आली, याचा उलगडा अद्याप झालेला नाही. हत्येमागे आर्थिक व्यवहार, वैयक्तिक वाद की अन्य काही कारण होते, याबाबत पोलिस तपास करीत आहेत. तिसऱ्या आरोपीच्या अटकेनंतर हत्येचे कारण आणि गुन्ह्याच्या नियोजनाबाबत अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे..पोलिस पथकाची संयुक्त कारवाईपोलिस अधीक्षक प्रकाश जाधव, अपर पोलिस अधीक्षक प्रशांत स्वामी आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी पूजा नागरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. पोलिस निरीक्षक सम्राटसिंह राजपूत यांच्या नेतृत्वाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक गोकुळ ठाकूर, पोलीस उपनिरीक्षक नितीन नलवडे, पोलीस उपनिरीक्षक महेश घुगे, सुभाष भाकरे, सोपान डकले, राहुल पगारे, जयसिंग नागलोत, शकुल बनकर, महादेव धोत्रे, संतोष टिमकीकर, शाम ढवळे यांच्यासह स्थानिक गुन्हे शाखा व करमाड पोलिस ठाण्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी या कारवाईत सहभाग घेतला. पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.