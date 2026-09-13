Ganeshotsav Police Guidelines : करमाडमध्ये गणेश मंडळांना पोलिसांचा सल्ला; डीजेचा दणदणाट टाळा, रक्तदानाचा आदर्श घडवा

करमाड : गणेशोत्सव हा आनंद, उत्साह आणि सामाजिक एकोप्याचा सण आहे. त्यामुळे उत्सवाला गालबोट लागेल, असे कोणतेही कृत्य करू नये. शासनाच्या निर्देशांचे पालन करून डीजेचा वापर टाळावा आणि पारंपरिक वाद्यांच्या निनादात गणेशोत्सव साजरा करावा. तसेच गणेश मंडळांनी लेझर लाईटचा वापर टाळून सामाजिक बांधिलकी जपत रक्तदान शिबिरांचे आयोजन करावे. रक्तदान शिबिरात उत्स्फूर्त सहभाग घेणाऱ्या गणेश मंडळांना पोलिस प्रशासनाच्या वतीने प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात येईल, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक सम्राटसिंग राजपूत यांनी दिली..करमाड (ता.छत्रपती संभाजीनगर )पोलिस ठाण्यात रविवारी (ता. १३) गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शांतता समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत गणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांना उत्सव काळातील नियम, वाहतूक व्यवस्था आणि सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.गणेश मंडळांनी रस्त्याच्या कडेला डीजे अथवा ध्वनिक्षेपक लावून वाहतुकीस अडथळा निर्माण करू नये. मिरवणुकीदरम्यान लेझर लाईटचा वापर करू नये. लेझरच्या तीव्र प्रकाशामुळे वाहनचालकांच्या दृष्टीवर परिणाम होऊन अपघाताचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असे राजपूत यांनी सांगितले..उंच गणेशमूर्ती टाळण्याचे आवाहनकरमाड परिसरातील विविध रस्त्यांवर वीजतारा लोंबकळत असल्याने मिरवणुकीत उंच गणेशमूर्ती नेणे धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे मंडळांनी उंच मूर्ती बसविणे टाळावे. मिरवणुकीपूर्वी मार्गाची पाहणी करून वीजतारा, वाहतूक आणि इतर अडथळ्यांची माहिती घ्यावी, असे आवाहन पोलिसांनी केले..सामाजिक उपक्रम राबविण्याचे आवाहनगणेशोत्सवाच्या माध्यमातून सामाजिक बांधिलकी जपण्याची मोठी संधी गणेश मंडळांना आहे. रक्तदान शिबिर, आरोग्य तपासणी, स्वच्छता अभियान यांसारखे उपक्रम राबवावेत. विशेषतः रक्तदानामुळे गरजू रुग्णांना मदत मिळू शकते. त्यामुळे अधिकाधिक नागरिकांनी रक्तदान शिबिरात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले.डीजेच्या माध्यमातून ध्वनिप्रदूषण करणे, लेझर लाईटचा वापर करणे, वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणे अथवा सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही पोलिस निरीक्षक राजपूत यांनी दिला. गणेशोत्सव शांततेत, शिस्तीत आणि सुरक्षित वातावरणात साजरा करण्यासाठी पोलिस प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले..या बैठकीस सहायक पोलिस निरीक्षक गोकूळ ठाकूर, सोपान डकले, पत्रकार राजेंद्र बेलकर, शाम ढवळे, संतोष टिमकीकर, माजी सरपंच दत्ताभाऊ उकर्डे, गणेश मुळे, रवीकुमार कुलकर्णी, रामू उकर्डे, भावराव मुळे, डॉ. जिजा कोरडे, गजानन मते, हारून मिर्झा, दुर्गेश जैस्वाल यांच्यासह विविध गणेश मंडळांचे पदाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.