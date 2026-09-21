Navshya Ganpati Remains All Year: दहा दिवस नव्हे; तर वर्षभर असतो ‘नवश्या गणपती’ विराजमान; मंडळाने जपली विसर्जन न करण्याची तीन दशकांची अखंड परंपरा

कासारी बाजार: दहा दिवसांच्या उत्सवानंतर गणरायाला निरोप देण्याची प्रथा सर्वदूर रूढ आहे. पण, कासारी बाजार गणेश मंडळाचा ‘श्री नवश्या गणपती’ मात्र वर्षभर भक्तांच्या भेटीसाठी विराजमान असतो. नवसाला पावणारा गणपती अशी भाविकांची श्रद्धा असलेल्या या गणरायाच्या चरणी वर्षभर भक्तांची वर्दळ असते. तीन दशकांहून अधिक काळाची ही अनोखी परंपरा आजही तितक्याच श्रद्धेने जपली जात असून, गणेशोत्सवाच्या दहा दिवसांत संपूर्ण बाजारपेठ एकवटून उत्सव साजरा करण्याची परंपराही कासारी बाजारच्या सांस्कृतिक एकोप्याची साक्ष देत आहे..कासारी बाजार गणेश मंडळाची स्थापना १९६१ मध्ये झाली. मात्र, मंडळाच्या वतीने गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्याची परंपरा ३७ वर्षांपासून सुरू आहे. हे मंडळ मूर्तीचे विसर्जन करीत नाही. बगले नावाच्या कारागिराने ३७ वर्षांपूर्वी मंडळासाठी दोन एकसारख्या गणेशमूर्ती तयार केल्या होत्या. गणेशोत्सवातील दहा दिवसांनंतरही भाविकांना गणपतीचे दर्शन घेता यावे, यासाठी मंडळ मूर्तीचे विसर्जन करीत नाही. दहा वर्षांपूर्वी दोनपैकी एका मूर्तीचा हात खंडित झाल्याने ती मूर्ती विसर्जित करण्यात आली. मात्र, मंडळाकडे दुसरी मूळ मूर्ती अजूनही जशीच्या तशी सुरक्षित आहे. गणेशोत्सव संपल्यानंतर ही मूर्ती स्थानिक बालाजी मंदिरात ठेवण्यात येते. भाविक वर्षभर या मूर्तीचे दर्शन घेतात व नवस बोलतात. नवस पूर्ण झाल्यानंतर भाविक येथे दर्शनासाठी येतात..१० दिवस सर्वांचा सहभागदरवर्षी मंडळाचे पाच ते सात पदाधिकारी निवडले जातात. मात्र, गणेशोत्सवाच्या दहा ते बारा दिवसांच्या कालावधीत कासारी बाजारातील सर्व व्यापारी आणि रहिवासी नियमितपणे मंडळाच्या कामात सहभागी होतात. उत्सवाची तयारी, रोषणाई, दर्शन व्यवस्था आणि अन्य कामे सर्वजण एकत्रितपणे पार पाडतात. त्यामुळे मंडळाच्या कार्यात पदाधिकाऱ्यांसोबत परिसरातील नागरिकांचा सहभाग हीच गेल्या अनेक वर्षांपासूनची विशेष परंपरा राहिली आहे..आकर्षक विद्युत रोषणाईदरवर्षी गणेशोत्सवात मंडळाच्या वतीने आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्याची परंपरा आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली ही परंपरा यंदाही कायम ठेवण्यात आली आहे. मात्र, बदलत्या काळानुसार यंदा पारंपरिक बल्बऐवजी एलईडी लायटिंगचा वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आकर्षक रोषणाईसोबत वीज बचतीवरही भर देण्यात आल्याची माहिती मंडळाचे सुरेंद्र पावटेकर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.