मराठवाडा

Navshya Ganpati Remains All Year: दहा दिवस नव्हे; तर वर्षभर असतो ‘नवश्या गणपती’ विराजमान; मंडळाने जपली विसर्जन न करण्याची तीन दशकांची अखंड परंपरा

कासारी बाजारचा ‘श्री नवश्या गणपती’ वर्षभर विराजमान; तीन दशकांहून अधिक काळ अनोखी परंपरा कायम
Navshya Ganpati Remains All Year

Navshya Ganpati Remains All Year

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सकाळ वृत्तसेवा
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कासारी बाजार: दहा दिवसांच्या उत्सवानंतर गणरायाला निरोप देण्याची प्रथा सर्वदूर रूढ आहे. पण, कासारी बाजार गणेश मंडळाचा ‘श्री नवश्या गणपती’ मात्र वर्षभर भक्तांच्या भेटीसाठी विराजमान असतो. नवसाला पावणारा गणपती अशी भाविकांची श्रद्धा असलेल्या या गणरायाच्या चरणी वर्षभर भक्तांची वर्दळ असते. तीन दशकांहून अधिक काळाची ही अनोखी परंपरा आजही तितक्याच श्रद्धेने जपली जात असून, गणेशोत्सवाच्या दहा दिवसांत संपूर्ण बाजारपेठ एकवटून उत्सव साजरा करण्याची परंपराही कासारी बाजारच्या सांस्कृतिक एकोप्याची साक्ष देत आहे.

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