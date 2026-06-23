मराठवाडा

Tankerman Salman Pathan : गावचा पाणी पुरवठा झाला कमी; अगरवाडगावची तहान भागवतोय ‘टँकरमॅन’ सलमान

गंगापूर तालुक्यातील अगरवाडगावात निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईने नागरिक हैराण झाले. उच्चशिक्षित युवक सलमान पठाण मित्रांसह ‘जलदूत’ बनून धावला.
Tankerman Salman Pathan

Tankerman Salman Pathan

sakal

जमील पठाण
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कायगाव - गंगापूर तालुक्यातील अगरवाडगावात निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईने नागरिक हैराण झाले आहेत. दुष्काळसदृश परिस्थितीत ग्रामस्थांची होणारी परवड पाहून गावातील उच्चशिक्षित युवक सलमान पठाण व मित्रमंडळाने शनिवारी (ता. २०) जून २०२६ पासून पुढाकार घेतला आहे. दररोज २० ते ३० हजार लिटर पाणी टँकरने विकत घेऊन गावातील प्रत्येक वॉर्डात मोफत पुरवठा सुरू केला आहे.

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