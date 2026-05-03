Beed News: घरकुल घोटाळ्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे; केज येथील ‘सकाळ’ने उघड केलेला सव्वाचार कोटींचे प्रकरण

बीड: केज येथील घरकुल अनुदान घोटाळाप्रकरणी केज पोलिस ठाण्यात दाखल झालेला गुन्हा तपासासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. 'सकाळ'ने उघड केलेल्या चार कोटी २४ लाख रुपयांच्या अपहारप्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकारी, तत्कालीन लेखापालासह इतर चार कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा नोंद झाला..मिलिंद सावंत, असद इसाकोद्दिन खतीब, लक्ष्मण मारोती जगताप, भास्कर एकनाथ ससाणे, भीमराव शामराव मस्के आणि बासेद वलियोद्दिन काझी अशी या प्रकरणात गुन्हा नोंद झालेल्या संशयितांची नावे आहेत..महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) प्रधानमंत्री घरकुल योजनेसाठी केज शहरातील ३७६ लाभार्थींना घरकुल बांधकामासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या हिश्श्याची दिलेलेली रक्कम लाभार्थींना देण्याऐवजी या अधिकाऱ्यांसह इतरांनी हा पैसा ठेकेदारांसह कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावरही वर्ग केला..नगरपंचायतीमध्ये या कामांचे कार्यारंभादेश, मोजमाप पुस्तिका, निविदा अशा कुठल्याच संचिका नाहीत. त्यामुळे अपहारासह पुरावे नष्ट करण्याच्या कलमाखाली २५ एप्रिलला हा गुन्हा नोंद झाला..अंबाजोगाईचे उपविभागीय अधिकारी दीपक वजाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीने ठेकेदारांना दिलेली रक्कम वसूल करावी आणि या घोटाळ्यातील सहभागींवर गुन्हा नाेंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल दिला होता. त्यानुसार आता ठेकेदारांकडून वसुलीही सुरू झाली आहे. दरम्यान, आता या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा करणार आहे.