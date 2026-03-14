Beed Housing Scam: केज घरकुल घोटाळा; ३७४ लाभार्थ्यांचे अनुदान गैरव्यवस्थापन ;ठेकेदार व कर्मचाऱ्यांकडे पैसे

बीड: घरकुल लाभार्थींच्या अनुदानाची रक्कम थेट ठेकेदार आणि नगर पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य वितरित करताना कुठलीही शासकीय नियमांची तमा न बाळगल्याने अधिकाऱ्यांचा इंटरेस्ट तर समोर आलाच आहे. पण, पैसे घेणाऱ्या ठेकेदारांचा वाटा, त्यांनी अवलंबलेल्या पद्धती आणि चौकशीवेळी बॅंकांची भूमिका संशयाला अधिक वाव निर्माण करत आहेत. नगर पंचायतीने दिलेले धनादेश ज्या बॅंकांत वटले त्या बॅंकांतील खातेच बंद असल्याची बाब चौकशीदरम्यान समोर आली आहे. यामागे गौडबंगाल काय, असा प्रश्न आहे..दरम्यान, देयके जीएसटीसह उचलली असली तरी जीएसटीची रक्कम शासनाला भरणाच केलेली नसल्याचे समोर आले आहे. संबंधितांच्या बॅंक खात्यांबाबत माहिती देण्यास बॅंकांकडूनही थेट नकार आणि टाळाटाळीचा प्रकार होत आहे. याबाबत अधिवेशनात या बाबतच्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी या घोटाळ्यात बॅंकांचा सहभाग असल्याचे नमूद केलेले आहे..केज नगर पंचायती अंतर्गत प्रधानमंत्री नागरी घरकुल योजनेतून ३७४ लाभार्थींना घर बांधणीसाठी आलेले अनुदान ठेकेदार व कर्मचाऱ्यांना दिल्याचा घोटाळा 'सकाळ'ने समोर आणल्यानंतर याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंबाजोगाईचे उपविभागीय अधिकारी दिपक वजाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली आहे. चौकशीत अनेक गौडबंगाल समोर येत आहेत. सुरवातीलाच ज्यांना देयके अदा केली त्या कामांची यादी, कामांच्या मंजूऱ्या, कार्यारंभादेश, मोजमाप पुस्तिका याच्या संचिकाच नगर पंचायतीमध्ये उपलब्ध नाहीत. आता तर याबाबत बॅंकांमध्ये चौकशीत आणखी गंभीर प्रकार समोर आला आहे..खुलासे द्यायलाही हात आखडतापैसे घेणाऱ्या ठेकेदारांना ४८ तासांत खुलासे देण्याबाबत केज नगर पंचायतीने ता. सहा मार्चला नोटीस बजावली. आता सहा दिवस लोटले तरी अनेकांचे खुलासे आलेले नाहीत. दरम्यान, देयके उचलताना जीएसटीसह पैसे घेतले. मात्र, जीएसटी रकमेचा भरणा शासनाकडे झालेलाच नसल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण अजून किती खाचगळगे खात पुढे जाते, हे पाहावे लागणार आहे. तसेच कारवाईबाबतही चर्चा सुरू असल्याचे दिसून येत आहे..बँकाही चौकशीच्या फेऱ्यातवास्तविक नागरी घरकुल योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) केज नगर पंचायतीला राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या हिश्शाची पाच कोटी २४ लाख रुपयांची रक्कम वर्ग केली. सदर रक्कम राष्ट्रीयकृत बॅंकेत ठेवणे अपेक्षित असताना हा पैसा महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकेच्या केज शाखेत ठेवण्यात आला. अनुदानाची चार कोटी २४ लाख रुपयांची रक्कम निमयबाह्यपणे ३० ठेकेदारांना १५५ धनादेशाद्वारे अदा केली. बहुतांशी ठेकेदारांनी हे धनादेश वटवण्यासाठी इतर बॅंकांत खाते काढले. आता चौकशीत यातील बहुतांशी खातेच बंद असल्याचे समोर आले आहे. त्यात चौकशी समितीलाही बॅंकांकडून तपशील दिला जात नसल्याने बॅंकाही संशयाच्या फेऱ्यात आल्या आहेत.