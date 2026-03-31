Dharashiv News: ‘केसर’ला हवामान बदलाचा फटका; डाॅ. पाटील; विजोरा शिवारातील बागांची पाहणी

धाराशिव: मराठवाड्यातील केसर आंबा बागांना यावर्षी निसर्गाच्या लहरीपणाचा मोठा फटका बसला आहे. हवामानातील अस्थिरतेमुळे आंबा उत्पादनात तब्बल ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत घट येण्याची भीती केसर आंबा गुणवत्ता केंद्राचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. संजय पाटील यांनी व्यक्त केली आहे..वाशी तालुक्यातील विजोरा येथील प्रक्षेत्र भेटीदरम्यान ते बोलत होते. कृषी विभाग आणि वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातर्फे विजोरा (वाशी), रत्नपूर, हासेगाव (कळंब), वाणेवाडी (धाराशिव), वरवंटी आणि अपसिंगा (तुळजापूर) येथील आंबा बागांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली..डॉ. पाटील म्हणाले, की यावर्षी आंबा पिकावर निसर्गाचे एकापाठोपाठ एक आघात झाले आहेत. आंब्याचा मोहर नेहमीपेक्षा एक महिना उशिराने आला. त्यात मोहर येण्याच्या काळात कडाक्याची थंडी दीर्घकाळ राहिल्याने फुलांचे फळात रूपांतर होण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला..त्यामुळे झाडे मोहराने लदबदलेली दिसली तरी फळधारणा कमी झाली. मध्यंतरी झालेला अवकाळी पाऊस, वारा आणि वादळामुळे मोठ्या प्रमाणावर फळांची गळ झाली, ज्यामुळे फळांच्या राजाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे..दौऱ्यात तालुका कृषी अधिकारी राजाराम बरवे (वाशी), बी.एच. सरडे (कळंब), अण्णासाहेब देशमुख (तुळजापूर), ए.एस. दिवाने (धाराशिव) यांच्यासह अच्युत जाधवर, अमर चोंदे, रवींद्र तोडकर, संजय भागवत आदींसह प्रगतशील आंबा उत्पादक उपस्थित होते.