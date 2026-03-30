Jalna News: फळगळतीमुळे आंब्याचे उत्पादन घटणार ; ७५५ हेक्टरवर लागवड; फळझाडांची काळजी घेण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला

जालना: यंदा बहुतेक केसर आंबा बागांमध्ये नोव्हेंबरमध्येच मोहर येऊन फळधारणा होण्यास सुरवात झाली. मात्र, वाढते तापमान, आर्द्रतेची व अंतःस्रावाची कमतरता, कीटक व रोगांचा प्रादुर्भाव, गारपीट अशा अनेक कारणांमुळे फळगळतीचे प्रमाण वाढल्याने शेतकरी चिंतेत आहे. परिणामी, आंबा उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे..जिल्ह्यात ७५५ हेक्टरवर आंब्याची लागवड असून ११ हजार मेट्रिक टन उत्पादन घेतले जाते. यावर्षी आंब्याला नोव्हेंबरमध्येच मोहर येऊन मोठ्या प्रमाणात फळधारणा झाल्याने शेतकरी सुखावले होते. मात्र, तापमानातील वाढ, बागेतील आर्द्रता व अंतःस्रावांची कमतरता तसेच कीटक व रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे लहान आकारातील फळे झाडावरून गळून पडत आहेत.तसेच जिल्ह्यात काही दिवसांपूर्वी झालेली गारपीट आणि आता पुन्हा प्रादेशिक हवामानशास्त्र विभागाने पावसाचा इशारा दिल्याने उत्पादनात घट होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.."संजीवकाची कमतरता हे फळगळ होण्याचे मुख्य कारण आहे. उन्हामुळे तसेच इतर कारणांमुळे फळाच्या देठातील ऑक्झिन कमी होते. त्यामुळे फळाच्या देठापासून काही अंतरावर एक रेघ पडते, त्याला ऑब्शिशन लेअर म्हणतात. दरम्यान, ऑब्शिशिक ॲसिडचे प्रमाण आंब्याच्या देठात वाढले की लेअर तयार होतो आणि फळगळतीचे प्रमाण वाढते."- डॉ. संजय पाटील, शास्त्रज्ञ आंबा संशोधन केंद्र, हिमायतबाग"रोज एका झाडाखाली किमान ८ ते १० फळे गळून पडत आहेत. आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कृषी विभागाने मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे. तसेच, अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळाली पाहिजे."- जगन्नाथ नाझरकर,आंबा उत्पादक शेतकरी.या उपाययोजना आवश्यकतापमान ३५ अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेल्यास आंबा बागेला दोनवेळा मोकळे पाणी द्यावे. यामुळे बागेत आर्द्रता टिकून राहील.बागेत पाचटाचे आच्छादन करावे.फळे वाटाण्याच्या आकाराची असताना नॅप्थील ॲसेटिक ॲसिड (एनएए ) २० पीपीएम म्हणजेच २ ग्रॅम अधिक युरिया २ टक्के कार्बेन्डाझिम १०० ग्रॅम प्रति १०० लिटर पाणी याप्रमाणे तापमानाच्या अंदाजानुसार पंधरा दिवसांच्या अंतराने दोनवेळा फवारणी करावी.तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने खते व औषधांचा वापर करावा.या काळात आंतरमशागत टाळावी, अन्यथा मुळांना इजा होऊन फळगळ वाढते.