Marathwada: गोदा आटताच दिसू लागते खडकुलीचे तीर्थक्षेत्र; पाणलोट क्षेत्रात स्थान, पावसाळ्यात मंदिर परिसर होतो जलमय

कायगाव: जायकवाडी प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रातील गोदावरी नदीपात्रात सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामींच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले व महानुभाव पंथाचे महत्त्वाचे असे खडकुली तीर्थक्षेत्र आहे. पावसाळ्यानंतर पूर्णपणे जलमय होणारे हे तीर्थक्षेत्र उन्हाळ्यात गोदावरीची पाणी पातळी कमी होताच दिसू लागते. याठिकाणी भाविक दर्शनासाठी आवर्जून येतात. अर्थात याठिकाणी जाण्यासाठी पक्का रस्ता, पूल नसल्याने चक्क थर्माकोलच्या तराफ्यावरून नदीपात्र ओलांडून भाविक दर्शनासाठी जाताना दिसतात..छत्रपती संभाजीनगर-पुणे महामार्गापासून अवघ्या १५ किलोमीटर अंतरावर खडकुली हे तीर्थक्षेत्र आहे. गंगापूर तालुक्यातील चिंचकपाट-खडकुली हे महानुभाव पंथाचे सप्तकृष्ण स्थळांपैकी एक आहे. श्री चक्रधर स्वामींनी गोदावरी काठचा भ्रमणमार्ग करताना येथे मुक्काम केल्याचे भाविक सांगतात. येथील टेकडीवर बसून स्वामींनी शिष्यांना धर्मोपदेश दिला होता. ते ज्या जागेवर स्थानापन्न झाले त्या जागेला ‘स्थान’ असे म्हणतात..Uddhav Thackeray: ठाकरे गटात मोठा भूकंप! ७ खासदार शिंदेंच्या शिवसेनेत जाणार? मातोश्रीवर हायव्होल्टेज बैठक.सध्या जायकवाडी धरणातील पाणीपातळी कमी झाल्याने मंदिर परिसर उघडा पडला आहे. दूरवरून मंदिर दिसू लागताच भाविकांची दर्शनासाठी गर्दी सुरू झाली आहे. मात्र, धनगरपट्टी शिवारातून खडकुलीकडे जाणारा जलमार्ग धोकादायक बनला आहे. तीर्थक्षेत्र विकास योजना किंवा धार्मिक पर्यटन योजनेतून निधी मिळावा, अशी मागणी अगरवाडगाव ग्रामपंचायत व महानुभाव पंथाच्या अनुयायांनी प्रशासनाकडे केलेली आहे. मात्र, त्यावर कार्यवाही झालेली नाही..ना रस्ता, ना पूल१९७३ मध्ये जायकवाडी धरण झाल्यापासून जुने चिंचकपाट गाव संपादित झाले. उंच टेकडीवर दिवंगत नागराज बाबा यांनी तीन मजली श्री चक्रधर स्वामींचे मंदिर बांधले. मात्र, तेव्हापासून आजतागायत खडकुलीला जाण्यासाठी पक्का रस्ता व पूल झाला नाही. भेंडाळा मार्गे धनगरपट्टीपर्यंत डांबरी रस्ता आहे. पण, धनगरपट्टीच्या पुढे जायकवाडी संपादित क्षेत्रातून ४ किलोमीटर अंतर जावे लागते. तेथून पुढे दोन किलोमीटरचे अंतर जलमार्गाने म्हणजेच होडी, तराफ्यावरून खडकुलीला जावे लागते. त्यामुळे भेंडाळापासून थेट धनगरपट्टीपर्यंत पक्का रस्ता करावा. धनगरपट्टी शिवारात गोदावरी नदीवर पूल बांधल्यास १२ महिने दर्शन सुरू राहील, असे भाविकांनी सांगितले..Pandharpur: विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तींची झीज, संवर्धनाच्या कामासाठी २३,२४ जूनला दर्शन पूर्ण बंद."महाराष्ट्र शासनाने महानुभाव पंथातील देवस्थान व मंदिर विकासाकरिता पुढाकार घेतला आहे खडकुली देवस्थान हे पंथियासाठी महत्त्वाचे स्थान आहे. येथे राज्यभरातून भाविक दर्शनासाठी येतात. नागदेवाचार्य हे भगवान श्री चक्रधर स्वामी यांना या ठिकाणी अनुसरले आहे. शासनाने येथे धरणात जाण्यासाठी रस्ता, पूल, किंवा सुरक्षित होडीची व्यवस्था करावी."- महंत प्रज्ञासागर बाबा, श्री क्षेत्र खणेपुरी, जालना"खडकुलीच्या विकासासंदर्भात प्रशासन, मंत्रालयामध्ये पत्र दिलेले आहे. येथे भाविक थर्माकोलच्या तराफ्यावरून जलमार्गाने जातात, भाविकांच्या सुरक्षेसाठी येथे पुलाची उभारणी अत्यंत गरजेची आहे."- असलम सय्यद, सरपंच, अगरवाडगाव"खडकुली हे महानुभाव पंथाचे महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे. भेंडाळा-धनगरपट्टी-खडकुली रस्ता व पुलाचे काम केले जावे, मुख्यमंत्री धार्मिक पर्यटन विकास योजनेतून विकास निधी मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे."- दीपा सचिन मुंदडा, जिल्हा परिषद सदस्या .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.