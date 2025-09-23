Heavy Rain : शेतकऱ्यांच्या हातून खरीप पीक गेले, मोठे आर्थिक नुकसान, पंचनामे कधी, शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल

परळी वैजनाथ - गेल्या तीन दिवसांपासून तालुक्यात जोरदार पाऊस पडत असून सोमवारी (ता. २२) दोन मंडळात अतिवृष्टीची नोंद झाली आहे. यामुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकरी वर्ग अडचणीत सापडला आहे. पहिल्याच अतिवृष्टीचे पंचनामे झाले नसुन पुन्हा अतिवृष्टी व अतिवृष्टी सदृश पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. शेतकरी अस्मानी संकटामुळे अडचणीत सापडला आहे. .तालुक्यात गेल्या महिना भरात अनेकवेळा अतिवृष्टी तर अतिवृष्टी सदृश पाऊस झाला आहे. आठ दिवसांपूर्वी अतिवृष्टीमुळे तालुक्यातील राक्षसवाडी लघू तलाव फुटल्याने पापनाशी नदीला पूर आला, या पुरामुळे नदीच्या काठच्या शेतातून पाणी वाहू लागल्याने पिकांसह जमीन खरडून गेली.यातून शेतकरी सावरत असतानाच पुन्हा सोमवारी दोन मंडळात अतिवृष्टीची नोंद शासन दरबारी झाली असून याचे पंचनामे करून आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यंदा शेतकरी अस्मानी संकटामुळे चांगलाच अडचणीत सापडला आहे. सुरुवातीला हे महिन्यात जोरदार पाऊस पडला..तर जून मध्ये पावसाचा खंड पडला, यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरणी केली असता उगवले नाही. पुन्हा शेतकऱ्यांनी दुबार पेरणी केली. पिकेही चांगली आली, मात्र श्रावण महिन्यापासून पुन्हा पावसाने जोरदार हजेरी लावली. तेव्हापासून सारखी अतिवृष्टी व अतिवृष्टी सदृश पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. महिनाभरापासून नद्या, नाले, ओढे ओसंडून वाहत आहेत.आता तर संपूर्ण खरीप हंगाम धोक्यात आला आहे. अनेक शेतकऱ्यांची पिके व जमीन खरडून गेली. तर सकल भागात सातत्याने पडणाऱ्या पावसाचे पिकातील पाणी कमी झाले नाही. यामुळे पिकांची नासाडी झाली. काही पिके पिवळी पडली, तर सोयाबीनला मार लागत असताना पाण्यामुळे नासाडी झाली आहे..कापसाच्या वाती झाल्या असून काही कापसाला लागलेली बोंडे वाहून गेली आहेत. या अस्मानी संकटामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. सातत्याने अतिवृष्टी सदृश पाऊस पडत असल्याने पिकांचे पंचनामे करण्यात आले नाहीत. या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून पिकविम्यासह शासनाने शेतकऱ्यांना थेट सरसकट आर्थिक मदत करावी अशी मागणी होत आहे..वाण नदी, पापनाशी, लिंगी, वाफनदी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसानवाण नदी, पापनाशी, लिंगी, वाफनदी वरील धरणे लवकरच भरल्याने या नदीला सातत्याने पुर येत असल्याने नदी काठच्या शेतात पाणी शिरल्याने पिकांचे नुकसान झाले आहे. यांचे आणखीनही पंचनामे करण्यात आलेले नाहीत. तर पुन्हा या नद्यांना पूर आल्याने नदी काठच्या शेतात पाणी शिरले आहे.पाऊस बंद झाला तरी या शेतातील पाणी ओसरण्यासाठी तीन, चार दिवस निघून जातात तोच पुन्हा जोरदार पाऊस पडत असल्याने या शेतात पाणी साचून राहत असल्याने पिकांची नासाडी झाली आहे. यांचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्याची मागणी परिसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे..यंदा गोदाकाठावर अस्मानी,सुलतानी संकट, पिकांसह जमीन खरडून गेली...तालुक्यातील दक्षिण भागातून गोदावरी नदी वाहते. या नदीच्या परिसरात पोहनेर, कासारवाडी, गोवर्धन हिवरा, पौळ पिंपरी, ममदापूर, दिग्रस, कौडगाव हुडा, जळगव्हाण, रामेवाडी, तेलसमुख, बोरखेड, गोवर्धन, तपोवन या गावच्या शेत शिवरातून गोदावरी नदी वाहते.यंदा जायकवाडी, माजलगाव धरण लवकर भरल्याने व या गावच्या परिसरात अतिवृष्टी झाल्याने तसेच गोदावरीला वरुन सोडलेल्या या धरणातील पाण्यामुळे गोदावरील बॅरेकेट्स ओसंडून वाहून नदीला सातत्याने पुर येत आहे. पुर आल्याने या शेत शिवारात पाणी शिरल्याने पिकांचे नुकसान झाले आहे..तर काही शेतातील पिकांसह मातीही खरडून गेल्याने शेतकऱ्यांवर अस्मानी व सुलतानी संकट ओढावले आहे. या गावांना विशेष मदत देवून शेतकऱ्यांना आधार देत कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. गोदावरीला आलेल्या पुरामुळे शेतातील पाणी ओसरण्याचे नाव घेत नाही यामुळे पिकांची नासाडी झाली आहे.त्याच बरोबर पुरामुळे या गावचा सातत्याने संपर्क तुटत आहे. परिसरातील सर्व रस्ते वाहून गेले आहेत. घराची पडझड झाली असून अनेक जनावरे वाहून गेली आहेत. यांचे पंचनामे न करता सरसकट आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याची मागणी परिसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे..तहसीलदार व्यंकटेश मुंडे यांची पुरग्रस्त भागाची पाहणीपोहनेर येथील गोदावरी नदीला महापूर आल्याने पाणी थेट गावातील सखल भागात आले. याची पाहणी करताना तहसीलदार व्यंकटेश मुंडे, नायब तहसीलदार पंडित सुरवसे, मंडळ अधिकारी कुडदे, तलाठी शिंदे आदींनी पाहणी केली व नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन केले. सर्वच बचाव कार्यात भोई बांधवांनी मोलाचे सहकार्य केले..नांदेड, परभणी या जिल्ह्यात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा आदेश शासनाने काढला असून मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेल्या बीड जिल्ह्याला मात्र मदतीपासून वंचीत रहावे लागत आहे. शेतकऱ्यांप्रती जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन हे वेळेवर शासनाकडे मदतीकरिता पाठपुरावा करत नसल्याचा किसान सभेचा आरोप असून शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊन ही महिना-महिना कागदोपत्री खेळ जर सुरू असेल तर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या या निष्काळजीपणा, असंवेदनशील कार्याबद्दल शेतकऱ्यांच्या रोषाला समोरो जावे लागेल.- एड. अजय बुरांडे, जिल्हाध्यक्ष, किसान सभा बीड.तालुक्यातील या गावचा संपर्क तुटलातालुक्यातील गोदावरी नदी काठच्या पोहनेर, दिग्रस, बोरखेड, तेलसमुख, ममदापूर या गावचा संपर्क तुटला असून गोदावरी नदीच्या महापुरामुळे गावाला वेढा पडला आहे. प्रशासन सतर्क असून योग्य त्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी पोहनेर येथे पाण्यातून जावून पाहणी केली. गावकऱ्यांना भेट दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 