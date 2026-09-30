मराठवाडा

Chhatrapati Sambhajinagar News: कायगावात विष प्राशन केलेल्या विवाहितेचा मृत्यू; गंगापूर पोलिसांत आकस्मिक मृत्यूची नोंद

Khaygaon Married Woman Dies After Poison Intake: कायगावातील २३ वर्षीय विवाहितेने शेतात विष प्राशन करून जीवनयात्रा संपवली; घाटी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू, आत्महत्येचे कारण अद्याप अस्पष्ट
Khaygaon Woman Dies During Treatment After Poison Intake Gangapur Police Begin Probe Into Unexplained Death

Khaygaon Woman Dies During Treatment After Poison Intake Gangapur Police Begin Probe Into Unexplained Death

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गंगापूर : कायगाव (ता. गंगापूर) येथील विवाहिता सौ. अनिता सुनील कोरडकर (वय २३) यांनी लखमापूर शिवारातील स्वतःच्या शेतात आज सकाळी ८ ते ८:३० वाजेच्या सुमारास अज्ञात कारणावरून विष प्राशन केले. ही घटना निदर्शनास येताच नातेवाईकांनी त्यांना तातडीने कायगाव येथील एका खासगी रुग्णालयात प्राथमिक उपचारासाठी दाखल केले.

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