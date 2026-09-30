Chhatrapati Sambhajinagar News: कायगावात विष प्राशन केलेल्या विवाहितेचा मृत्यू; गंगापूर पोलिसांत आकस्मिक मृत्यूची नोंद

गंगापूर : कायगाव (ता. गंगापूर) येथील विवाहिता सौ. अनिता सुनील कोरडकर (वय २३) यांनी लखमापूर शिवारातील स्वतःच्या शेतात आज सकाळी ८ ते ८:३० वाजेच्या सुमारास अज्ञात कारणावरून विष प्राशन केले. ही घटना निदर्शनास येताच नातेवाईकांनी त्यांना तातडीने कायगाव येथील एका खासगी रुग्णालयात प्राथमिक उपचारासाठी दाखल केले..मात्र, त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने पुढील उपचारासाठी त्यांना छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात हलवण्यात आले. तेथे उपचारादरम्यान सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास त्यांची प्राणज्योत मालवली..\rघाटी रुग्णालयातून प्राप्त झालेल्या एमएलसी माहितीवरून गंगापूर पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पोलीस अंमलदार अमित पाटील यांनी याप्रकरणी नोंद घेतली असून, पोलीस उपनिरीक्षक विश्वजीत फडतरे आणि बीट जमादार विठ्ठल जाधव या प्रकरणी पुढील तपास करत आहेत. अनिता यांच्या आत्महत्येचे मूळ कारण अद्याप समजू शकलेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.