Water Scarcity : खेर्डा लघुप्रकल्प कोरडा पडण्याच्या मार्गावर; पाणीटंचाईचे संकट गडद

पाचोड - उन्हाळ्याच्या प्रारंभीच पाचोड (ता. पैठण) परिसरातील सर्व नदी -नाले, विहीरी, तलावाची पाणी पातळी खालावली असून खेर्डा लघूप्रकल्प कोरडा पडण्याच्या मार्गावर आहे. सोबतच परिसरातील पाणीपुरवठा योजनांची तहान भागविणारे एकतुनी, दादेगाव - दावरवाडी, खेर्डा (ता. पैठण) या लघु प्रकल्पात जेमतेम पाच टक्के पाणी राहून परिसरात टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची मागणी होत आहे. दरवर्षी शेतकरी संपादीत क्षेत्रात ज्वारी व हरभऱ्याची पेर साधत असे. यंदा प्रथमच हे संपादित क्षेत्र नापेर राहिले. .यंदा समाधानकारक पाऊस होऊन सर्व जलसाठे तुडूंब भरली. मात्र भरमसाठ उपसा व पाण्याच्या अपव्ययामुळे बारमाही पाणी टिकवून ठेवणारे परिसरातील खेर्डा, दावरवाडी, इनायतपूर व एकतुनी ही मध्यम प्रकल्प तर मुरमा, बोडखा, थेरयाव, पाचोड येथील पाझर तलाव पुर्णतः दोन टक्क्यावर येऊन पंधरा - विस गावाच्या पाणीपुरवठया वर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला. हळूहळू पाणीटंचाईचा फटका बसून परिसरातील बागायती क्षेत्र नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे..जायकवाडी प्रकल्पानंतर प्रथमतः कोटयावधी रुपये खर्चुन खेर्डा व एकतूनी ही मध्यम तर हिरडपूरी व आपेगाव ही उच्च पातळी बंधारे उभारण्यात आलेली असून त्यामुळे सभोवतालचे हजारो हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले .एवढेच नव्हे तर विविध गावांना पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी भारत निर्माण व राष्ट्रीय पेयजल योजनेतर्गत विहीरी खोदण्यात येवून पाणीप्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या प्रकल्प व बंधाऱ्यात उभारणीपासून दोन वर्षाअगोदर पर्यंत बारमाही पाणी तग धरून असत..खेर्डा प्रकल्प विस्तीर्ण असल्याने सन २००८ मध्ये शासनाने २२२ कोटी रुपये खर्चाची ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजनेतर्गत जायकवाडीचे पाणी यात आणून परिसरातील ५९ गावांना वितरित करण्याचा निर्णय घेतला होता. वरूडी, पाचोड, बालानगर, तांडा बुII, तांडा खूर्द, नानेगाव, पुसेगाव, आदी दहा ते पंधरा गावांना येथून पाणी पुरवठयाचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.परंतु यंदा उन्हाळ्याच्या प्रारंभीच या प्रकल्पाची पाणी पातळी कमालीची घटल्या प्रकल्पातील विहीरीनी तळ गाठून पिण्याच्या पाण्यासोबतच सिंचनाचा प्रश्न गंभीर बनला. या प्रकल्पाच्या भरवशावर उभे राहिलेले मोसंबी, उसाचे पिक पूर्णतः कोमेजू लागले आहे, अंशतः परिसराला राजस्थानच्या वाळवंटाचे स्वरूप येऊ लागले आहे. या प्रकल्पासह केकत जळगाव, थेरगाव,वडजी, कोळीबोडखा, कडेठाण आदी पाझर तलाव कोरडीठाक पडलीत..या लघु प्रकल्प व तलावाच्या बुडीत क्षेत्रावर सर्वत्र बेशरम व वेडयाबाभळीने आपला डेरा जमविला जमवूनही त्यातील बेशरम व वेडयाबाभळी काढण्याचा पाटबंधारे विभागाला विसर पडला. अनेक जाणकार, जेष्ठांनी ही प्रकल्प कधीच 'कोरडे' पाहीले नसल्याचे सांगितले. सर्व तलाव, विहीरी कोरड्या पडल्याने परिसरात आगामी काळात टँकर भरण्याची मारामार होऊन ते ४२ किलोमिटरवर जाऊन भरावे लागेल. तुर्तास परिसरातील डेरा, केकत जळगाव, वडजी, मुरमा , सुलतानपूर, हर्षी बु,हर्षी खूर्द,कोळी बोडखा, दादेगाव या गावाच्या ग्रामपंचायतींनी टँकरच्या मागणीचे पंचायत समितीकडे प्रस्ताव सादर केले आहे..उन्हाळ्याच्या प्रारंभीच तलाव कोरडे होऊन सभोवतालच्या विहीरीनी तळ गाठला. बुडीत निम्म्याक्षेत्रावर वेडया बाभळींनी डेरा जमविला आहे. हे तलाव प्रकल्प कोरडे राहील्याने परिसरात पाणीटंचाई निर्माण होऊन पाणी पुरवठा योजनांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.